限定50人の現地イベント開催！ 人数制限なしのオンラインも

ダイハツは2026年7月10日、同社が販売する軽オープンスポーツカー「COPEN（コペン）」が現行モデルの生産を終了することに伴い、スペシャルイベント「Keep it OPEN」の第3弾「OPEN FUTURE DAY」を、同年8月31日に開催すると発表しました。

今回のイベントは、コペンを生産してきたダイハツ本社（池田）工場第2地区（大阪府池田市）のコペンファクトリーにて、最終生産車の生産工程を追った映像の上映と、最後の1台が旅立つ瞬間を、会場およびYouTube Liveで、参加者とともに見届けるものです。

【写真】見渡す限りコペン、コペン！「Keep it OPEN」イベント第1弾の様子を振り返る（60枚）

会場参加できるのは事前申し込みをした50人でコペンオーナー限定、同伴者は入場不可で、料金は3000円です。YouTube Liveでの視聴は人数制限はなく、無料とのことです。

また、会場参加者のうち希望者を、9月1日より本社併設の見学施設「ヒューモビリティワールド」で開催される企画展「コペン展」へ招待するとのことです。

会場参加の応募は2026年7月10日から27日までで、COPENスペシャルサイトで申し込み。応募者多数の場合は抽選となります。