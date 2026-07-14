◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間6月12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

日本代表・長友佑都選手が13日、母校の愛媛県西条市立神拝小学校をサプライズ訪問しました。

講演の中では児童による質問コーナーが実施。「ブラボーと言ってください」と、代名詞ともいえる“あの”フレーズを求める声が上がると、長友選手は「マンマ・ミーアじゃなくて、ブラボーね。ブラボー聞きたいのね、オッケー」と何度も確認。そして、待ってましたと言わんばかりに「ブラボー」と叫び、会場から大きな拍手が送られました。

39歳の長友選手は、今大会グループステージ第3節となるスウェーデン戦の後半30分から途中出場。同点に追いつかれて守備の時間が増えていたチームに落ち着きをもたらしました。

その試合後には、日本選手史上初となるワールドカップ5大会連続出場を飾った心境について、開口一番「マンマ・ミーア！ マンマ・ミーア！だね」と発言。感慨深い気持ちを表していました。

また、最後の質問で「諦めそうになったときに誰が支えてくれたか」と問われ、「いい質問だね」と切り出した長友選手。

「もうたくさんの人に支えられているけど、一番は妻の(平)愛梨です。僕よりもメンタル強い。僕はメンタルモンスターと愛梨のことを言っているんですけど、そのくらいメンタルが強いので、僕が落ち込んだときとか、諦めそうになったときに妻の愛梨に支えてもらっています。だからみんなも素晴らしい奥さんや夫を見つけてください。すごいいいパートナーを見つけてください」と、妻の支えに感謝しました。