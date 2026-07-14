4人組バンド「SEKAI NO OWARI」は13日、公式サイトを更新し、一部ツアーグッズに表記ミスがあったとして謝罪した。セカオワ運営は「作り直しが非常に困難」として、誤表記のまま販売を継続するとしてファンに理解を求めた。

誤植があったのは、ドームツアー「THE CINEMA」のグッズ「スターライトリング -THE CINEMA-」と「ポップコーンバケット」の2商品。本来ならば「THE CINEMA」と表記すべきツアー名が、「THE CHINEMA」と誤って印字されていたという。

運営は「商品を楽しみにお待ちいただいていた皆さま、ならびにすでにご購入されたお客様へ、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

一方で、「本来であれば今後の販売につきまして正しい表記のものとさせていただくべきところではございますが、生産ラインの都合上、ツアー期間中での商品の作り直しが非常に困難な状況にございます」とし、誤表記があることを事前に案内した上で販売を継続すると説明。「限られたツアー期間の中で、一人でも多くの皆さまにグッズを手に取っていただき、ライブを全力で楽しんでいただきたいという想いから、このような対応とさせていただきます」と理解を求めた。

また、すでに購入したファンに対し「正しい表記の商品をお届けできず、誠に申し訳ございません」と重ねて謝罪。「今後はより一層の品質管理と再発防止に努めてまいります」と呼びかけた。