2026年2月の大幅改良からわずか半年足らずでおこなわれた一部改良

トヨタは「ハイエース」に一部改良を実施し、2026年7月1日より発売しました。

今回の改良は、国連欧州経済委員会（UNECE）が定める車両安全規則「UN-R17」の最新改正に対応するものです。

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実は今回実施された改良は、2026年2月に実施された大幅な一部改良（通称「9型」）からわずか5か月というスパンでの追加アップデートです。

販売現場では、2月の9型登場から続く反響が今も色濃く残っているといいます。

今回は、その両方の改良を踏まえた販売店の様子をまとめてみました。

2月の9型改良では、フロントフェイスに「Bi-Beam式LEDヘッドライト」が採用され、1つの光源でハイビームとロービームを切り替えられる先進仕様となりました。

また、全車に「パノラミックビューモニター」が標準装備されたことで、これまで左前方に備わっていた大きな補助ミラー「フロントアンダーミラー」（通称「ガッツミラー」）が廃止され、すっきりとした外観になっています。

来店客からは、「フロントまわりの見た目が一気に今どきのクルマになった」「ガッツミラーがなくなって空力も良くなったと聞いた」といった声のほか、新たに装備されたレーダークルーズコントロールについて、「全車標準になったのは大きい。長距離の運転がかなり楽になりそう」という反応も多く聞かれます。

8インチディスプレイオーディオと7インチ液晶メーターが全グレードで統一されたことも、「商用車らしからぬ質感」と好評のようです。

一方で、今回7月1日発売の追加改良については、「安全規則への対応と聞いたが、見た目や使い勝手は変わらないのでは」と説明を求める来店客も一定数おり、営業スタッフが座席まわりの安全性向上の意義を丁寧に説明する場面が増えているとのことです。

販売店の営業スタッフに話を聞くと、まず案内の軸になっているのが安全装備の進化だといいます。

「レーダークルーズコントロールの全車標準化は、これまで長距離ドライバーのお客様から一番要望が多かった装備。それが実現したことで、商用利用のお客様にも自信を持ってお勧めできる」と話す担当者もいました。

また、今回の座席まわりの安全規則対応についても、「送迎バスや福祉車両として使われるお客様には、特に丁寧に説明している。目に見える変化は少ないが、乗員を守るための重要なアップデートだと伝えると納得してもらえる」との声があります。

一方で、営業マンが頭を悩ませているのが納期の長さです。

9型は発売以来受注が急増しており、人気グレードでは納車まで半年以上かかるケースも少なくないといいます。

「『今すぐ欲しい』というお客様には、比較的納期が早いベーシックなDX系グレードをご案内し、『装備重視』のお客様には納期を説明したうえで注文をお勧めしている」と、用途と急ぎ度合いに応じた提案が欠かせなくなっているようです。

販売店全体の傾向としては、商用・コスト重視のスタンダードモデル「DX」系が引き続き根強い人気を保っています。価格を抑えつつ最新の安全装備が備わる点が、事業用途のお客様に評価されているようです。

一方で、個人ユーザーやカスタム志向のお客様からは、「スーパーGL」ベースの上級カスタム仕様「DARK PRIME II」への関心が高まっています。

「バンライフやアウトドア用途で検討されるお客様が増えており、内外装のカスタム性を求める声が目立つ」と営業スタッフは話します。ファミリー層には、ゆったりとしたシートアレンジが選べる「ワゴンGL」を勧めるケースも多いとのことです。

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今回の一部改良は法規対応が主目的ではあるものの、その土台となる2月の9型改良で装備が大きく進化したこともあり、販売店には依然として高い関心が寄せられています。

安全装備の充実や外観の刷新を評価する声が多い一方、納期の長さが購入検討の重要な要素になっているのも実情のようです。

用途に応じてDX、DARK PRIME II、ワゴンGLといったグレードを選び分ける動きは、今後もハイエース選びの基本になっていきそうです。