「AVでさえ辞められる」懲役太郎がフジテレビの傲慢な責任転嫁を猛批判！
YouTuberの懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「凄いことだ俳優がテレビ局を否定したのだから。」を公開した。動画では、フジテレビのドラマ撮影を巡るハラスメント騒動で、俳優が同局との絶縁を宣言した件を取り上げ、テレビ業界の傲慢な体質を痛烈に批判した。
動画内で懲役太郎氏は、俳優の佐藤氏がフジテレビとの決別や、映画『踊る大捜査線』シリーズ新作からの出演シーン全カットを要求した騒動に言及。「テレビ業界の常識が大きく揺らぐ出来事」だと位置づけた。事の発端はドラマ撮影時、共演の橋本愛側が求めた身体接触に関する事前の配慮を、制作側が佐藤氏に伝達していなかったことだという。その後、外部弁護士がハラスメントを認定し、フジテレビ側は「情報共有不足」と謝罪したものの、佐藤氏は「なぜそこまで片方だけに寄り添うのでしょうか」とX（旧Twitter）で強い不満を表明した。
懲役太郎氏は、「自分たちが偉いと勘違いしている」と局側の責任転嫁を厳しく非難。「AVでさえ後になって辞めてって言えば辞められる。映画は何だって話にならないか」と、嫌なことを拒否できる権利の重要性を説き、「文春が報じなければ闇に葬られていた」と隠蔽体質にも苦言を呈した。
最後に懲役太郎氏は、一方的に責任を負わされた形の佐藤氏に対し「一つの文化、才能ある俳優さんを潰して世論を二分させることがあなたたち（フジテレビ）のやりたいことなのか」と制作側の姿勢を疑問視。「嫌なことを嫌と言っていい」と佐藤氏の行動を支持し、タレントの人権を軽視するテレビ業界全体へ強いメッセージを残して動画を締めくくった。
動画内で懲役太郎氏は、俳優の佐藤氏がフジテレビとの決別や、映画『踊る大捜査線』シリーズ新作からの出演シーン全カットを要求した騒動に言及。「テレビ業界の常識が大きく揺らぐ出来事」だと位置づけた。事の発端はドラマ撮影時、共演の橋本愛側が求めた身体接触に関する事前の配慮を、制作側が佐藤氏に伝達していなかったことだという。その後、外部弁護士がハラスメントを認定し、フジテレビ側は「情報共有不足」と謝罪したものの、佐藤氏は「なぜそこまで片方だけに寄り添うのでしょうか」とX（旧Twitter）で強い不満を表明した。
懲役太郎氏は、「自分たちが偉いと勘違いしている」と局側の責任転嫁を厳しく非難。「AVでさえ後になって辞めてって言えば辞められる。映画は何だって話にならないか」と、嫌なことを拒否できる権利の重要性を説き、「文春が報じなければ闇に葬られていた」と隠蔽体質にも苦言を呈した。
最後に懲役太郎氏は、一方的に責任を負わされた形の佐藤氏に対し「一つの文化、才能ある俳優さんを潰して世論を二分させることがあなたたち（フジテレビ）のやりたいことなのか」と制作側の姿勢を疑問視。「嫌なことを嫌と言っていい」と佐藤氏の行動を支持し、タレントの人権を軽視するテレビ業界全体へ強いメッセージを残して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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