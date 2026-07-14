YouTuberの懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「凄いことだ俳優がテレビ局を否定したのだから。」を公開した。動画では、フジテレビのドラマ撮影を巡るハラスメント騒動で、俳優が同局との絶縁を宣言した件を取り上げ、テレビ業界の傲慢な体質を痛烈に批判した。

動画内で懲役太郎氏は、俳優の佐藤氏がフジテレビとの決別や、映画『踊る大捜査線』シリーズ新作からの出演シーン全カットを要求した騒動に言及。「テレビ業界の常識が大きく揺らぐ出来事」だと位置づけた。事の発端はドラマ撮影時、共演の橋本愛側が求めた身体接触に関する事前の配慮を、制作側が佐藤氏に伝達していなかったことだという。その後、外部弁護士がハラスメントを認定し、フジテレビ側は「情報共有不足」と謝罪したものの、佐藤氏は「なぜそこまで片方だけに寄り添うのでしょうか」とX（旧Twitter）で強い不満を表明した。

懲役太郎氏は、「自分たちが偉いと勘違いしている」と局側の責任転嫁を厳しく非難。「AVでさえ後になって辞めてって言えば辞められる。映画は何だって話にならないか」と、嫌なことを拒否できる権利の重要性を説き、「文春が報じなければ闇に葬られていた」と隠蔽体質にも苦言を呈した。

最後に懲役太郎氏は、一方的に責任を負わされた形の佐藤氏に対し「一つの文化、才能ある俳優さんを潰して世論を二分させることがあなたたち（フジテレビ）のやりたいことなのか」と制作側の姿勢を疑問視。「嫌なことを嫌と言っていい」と佐藤氏の行動を支持し、タレントの人権を軽視するテレビ業界全体へ強いメッセージを残して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:00

俳優がフジテレビに絶縁宣言「テレビ業界の常識が揺らぐ出来事」
03:50

出演シーンカットを要求する権利「AVでさえ辞められる」
09:31

騒動の発端はフジテレビの「情報共有不足」とハラスメント認定
11:02

片方に寄り添うフジテレビへ怒り「なぜそこまで？」

関連記事

「人格そのものを支配する」懲役太郎が同居女性の口を縫った女の異常性を非難

「人格そのものを支配する」懲役太郎が同居女性の口を縫った女の異常性を非難

 「フジと文春が極悪ですね」懲役太郎が俳優2人の未来を奪う報道の闇に激怒

「フジと文春が極悪ですね」懲役太郎が俳優2人の未来を奪う報道の闇に激怒

 「刑務所と一緒になってしまう」特別支援学校の児童死亡で浮き彫りになった管理の盲点

「刑務所と一緒になってしまう」特別支援学校の児童死亡で浮き彫りになった管理の盲点
もっと見る

チャンネル情報

懲役太郎サブチャン_icon

懲役太郎サブチャン

YouTube チャンネル登録者数 16.90万人 5016 本の動画
この番組は私の意見や考えを述べるチャンネルです。それぞれの意見や主張があるならば、自身のチャンネルで持論を展開して下さい。尚、私の番組の引用は許可します。また私も含め他の方が不快に感じるコメントを入れた場合は、当事者を特定して当チャンネルから排除いたします
youtube.com/channel/UCpacNz-eu6q9kHhlFKrpzgA YouTube