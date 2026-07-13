『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「トー横の通称"クレイジー"を逮捕 "アイスピック”で少女を…」についてお伝えします。

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東京・新宿署、13日。

大越竜治容疑者(37)「おい！なに撮ってんだよ！勝手に撮ってんじゃねえぞ！ おい！俺がクレイジーグループのクレイジーだよ！おい！」

“クレイジー”と名乗った男。稲川会系暴力団員、大越竜治容疑者37歳です。

東京・新宿歌舞伎町で少女にケガをさせスマホなどを奪ったとして逮捕されました。

警視庁によりますと「トー横」で知り合ったという大越容疑者と10代の少女。4月1日、新宿駅近くで帰宅しようとした少女に対し「なんで帰るんだよ」と言って少女の顔を平手打ちし、さらに、腹にアイスピックのようなものを突きつけ……

大越竜治容疑者(37)「いま、アイスピック持っているんだけど刺しちゃうかも」

そして、少女を引き倒し転倒させるなどしてケガをさせ、スマホなどを奪った疑いが持たれています。