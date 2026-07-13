スズキは2026年5月27日、軽乗用車「ハスラー」の一部仕様変更モデルを発売しました。SNSなどでは、様々な反響が見られます。

ハスラーは広い室内空間とラフロード走破性を備えた軽クロスオーバーとして、初代モデルが2014年1月8日に発売されました。SUVテイストの外観と軽ワゴンクラスの広い室内空間を兼ね備えたモデルとして高い評価を得てきました。

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現行の2代目は2020年1月20日にデビューし、初代の「SUVテイストあふれる個性的な外観」を継承しつつ、よりタフで力強いシルエットへと進化しました。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1680mmで、ホイールベースは2460mmです。

エクステリアは角張った箱型ボディと丸形ヘッドライトで、室内空間の広さを確保しつつSUVらしいタフさを演出しています。

インテリアはインパネの3連カラーガーニッシュで道具感を演出。リアシートの背面とラゲッジフロアは防汚仕様になっており、汚れや水分を拭き取りやすくなっています。

パワートレインは660cc直列3気筒自然吸気エンジンが基本となり、上位グレードには660cc直列3気筒ターボエンジンを設定。トランスミッションはCVTで駆動方式は2WDと4WDを用意されています。

2026年5月の一部仕様変更で最も注目されるのは、安全装備の進化です。

交差点検知に対応した「デュアルセンサーブレーキサポートII」を導入し、スズキの軽自動車として初めてブラインドスポットモニターとリアクロストラフィックアラートを全車に標準装備しました。

運転支援では、アダプティブクルーズコントロールに渋滞時の停止保持機能を追加し、車線維持支援機能や電動パーキングブレーキを装備しています。

デザイン面はヘッドランプと繋がる逆台形グリルに蛍光イエローのアクセントが追加。「ハスラータフワイルド」ではブロック形状のフロントグリルと「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを採用しタフで力強い印象を与えます。

さらに新色の「フュージョンイエローパールメタリック」と「ウッドランドカーキメタリック」が設定されました。

グレードは「Ｇ」「X」「タフワイルド」の3種類を設定し、価格（消費税込）は159万9400円から209万7700円です。

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ネット上では今回の一部仕様変更についてさまざまな意見が見られました。「交差点での自転車検知は安心」「運転が楽になる電動パーキングは歓迎」「車線変更の時にブライングスポットモニターがあるのは助かる」といった声が寄せられており、安全装備の充実を評価する意見が目立っていました。

また「新色ハスラーは映える」「グリルが変わってさらにカッコよくなった」など、新たなデザインに驚く声も見られました。