不倫された「サレた恨みは消えるのか」離婚カウンセラーが語る恨みを抱え続けた末路

離婚したいけど踏み切れない人必見、あなたが本当に失うのが怖い「5つのもの」とは

意外と身近で起きている？60代70代の夫が「熟年不倫」に走る3つのきっかけと男性心理

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夫を恨み、不倫相手を恨み、自分の境遇を恨み、「もう消えてしまいたい」と何度も思いましたあなたが後悔の少ない選択ができるように、そして苦しい毎日の中でも少しずつ前を向けるように、その時間に寄り添いたいと思っています