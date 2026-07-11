米放送局「NBC」が特集

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、ベスト8入りしたノルウェーの怪物FWアーリング・ハーランドの注目度が日に日に高まっている。W杯に出場していない中国での人気も急上昇しており、米メディアが特集した。

米放送局「NBC」は日本時間11日までに「中国のサッカーファンは、ノルウェーのアーリング・ハーランドを『ハー・バオ』と呼び、応援している」と題し、特集記事を公開した。

記事では「マンチェスター・シティのスター選手は、中国のSNSで大旋風を巻き起こしており、数百万人ものフォロワーを獲得するとともに、ネットで拡散される広告キャンペーンの主役を務めている」と人気ぶりを紹介した。

あまりの人気ぶりにスポンサーとなる中国企業が続々と登場。同メディアは「彼の圧倒的なファン層の存在によって、ハーランドは中国企業との大型ビジネス契約を次々と獲得している」とし、「また、彼は中国の家電メーカー『Midea』ともタイムリーな提携を結んでいる。同社のエアコンをはじめとする冷却製品は、前例のない猛暑に見舞われている欧州で売上が急増している」とさっそくの好影響を伝えた。

記事内ではハーランドが開設した中国版TikTokドウインのアカウントにも言及。「わずか1か月強で、ハーランドはノルウェーの総人口を超える580万人のフォロワーを獲得した」と驚きの事実を記載した。外務省によるとノルウェーの人口は525万人とされている。

今大会は決勝トーナメント2回戦まで7ゴールをマークし、得点王争いしているハーランド。巨体から繰り出される圧倒的なスピードに加え、愛嬌のあるキャラクターで日本でも人気上昇中だ。

初の8強入りを果たしたノルウェーは11日（日本時間12日）にイングランドと激突する。



（THE ANSWER編集部）