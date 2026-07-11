俳優の清水伸（54）が2026年7月9日、SNSを更新。CMに出演していた「ニトリ」との契約が終了したことを報告し、「え、ずっとNクールおじさん見れると思ってたのに…」など、驚きの声が寄せられている。

【映像】朝ドラ『虎に翼』やNetflixドラマ『地面師たち』に出演している清水伸

1993年にデビューした清水。ニトリのCMの他にも、Netflixドラマ『地面師たち』や、Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』『らんまん』『虎に翼』、現在放送中の『風、薫る』といったNHKの朝ドラ、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』など数多くの話題作に出演。

SNSでは、遠藤憲一（65）や美山加恋（29）ら、共演者とのオフショットをたびたび披露している。

ニトリとの契約が終了したことを報告

2026年7月9日は、2015年からCMに出演していたニトリとの契約が終了したことを報告した。

「皆様へご報告です。長年出演させていただいたニトリさんのCMですが、この春をもちまして契約満了となりました。長きにわたり起用していただき、多くの皆さまに『ニトリの人』『おっちょこちょいなサラリーマン』として顔を覚えていただけたこと、そして温かい応援をいただけたことに、心より感謝しております。最近も『清水さんはもう出ないんですか？』というお声をいただくことがあり、本当にありがたく思っています。これまでご一緒させていただいた関係者の皆さま、そして応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。また新たな作品やCMなどで皆さまにお会いできるよう、一つひとつの仕事に向き合ってまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 清水伸」

この報告に、60万件を超える「いいね」がつけられるなど多くの反響が寄せられており、ネット上では、「クスッと笑っちゃうようなNクール＆ウォームのCM大好きでした！」「あなたがやらなかったら、誰がやるんですか?!残念です…」「お値段以上のCM 10年間ありがとうございました」「ドラマでも名演技が光る大好きなバイプレーヤーさんなのでこれからの活躍も楽しみにしています！」など、清水の契約終了を惜しむ声があがっている。（『ABEMA NEWS』より）