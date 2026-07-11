【Amazon プライムデー】仕事の疲れを癒す「Wellmo」リカバリーウェアが42%OFFに
今回はセール対象商品の中から、Wellmoのリカバリーウェアをご紹介。気温が上がって寝苦しくなる夏はすぐそこまで来ています。疲れを癒すアイテムを、この機会に揃えてみませんか。
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「Wellmo」とは
Amazonなどで人気のリカバリーウェアブランド。注目は、血行促進や疲労回復をサポートするとされる独自設計の高機能繊維が使われている点です。
血行を促進する独自開発繊維「RESTORIX™」を採用
Wellmoのリカバリーウェアには、高機能繊維「RESTORIX™」が使われています。「RESTORIX™」は、身体から発せられる遠赤外線エネルギーを吸収して輻射（ふくしゃ）するという優れもの。血流がサポートされ、快適な睡眠に導いてくれます。
やわらかな肌触り
なめらかな肌触りの素材が使われているため、着心地も抜群です。Wellmoのリカバリーウェアが優しく身体を包み込み、就寝時やリラックスタイムも快適に。
型崩れしにくく長く使える
耐久性に優れた素材なので、毎日洗濯をしても型崩れしにくいのが特徴です。今年の夏のリカバリーウェアは、これに任せておけばOK。
暑苦しい夏も快適に。上下セットの半袖
【anan掲載】 リカバリーウェア 夏 半袖 上下セット 《血行促進/なめらかな肌触り》 遠赤外線 プロフェッショナルアパレル メンズ レディース
14,600円 → 8,532円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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14,600円 → 8,982円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1年中使いやすい定番モデル。上下セットの半袖
【anan掲載】 リカバリーウェア 上下セット 《血行促進/なめらかな肌触り》 遠赤外線 快眠ウェア プロフェッショナルアパレル メンズ レディース
15,400円 → 8,982円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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15,400円 → 8,982円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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15,400円 → 8,982円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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