【Amazon プライムデー】仕事の疲れを癒す「Wellmo」リカバリーウェアが42%OFFに

「Wellmo」とは

血行を促進する独自開発繊維「RESTORIX™」を採用

やわらかな肌触り

型崩れしにくく長く使える

暑苦しい夏も快適に。上下セットの半袖

1年中使いやすい定番モデル。上下セットの半袖

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります