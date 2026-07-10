東京地下鉄と三井住友カード、JCBは、東京メトロ全線で「東京メトロ 夏のクレカ乗車 還元キャンペーン」を実施する。期間は7月16日～31日まで。

期間中、それぞれのカードで還元キャンペーンが実施される。対象のクレジットカードやデビットカード、プリペイドカードと、カードを設定したスマートフォンなどによるタッチ決済で東京メトロ線に乗車すると、最大30％分が還元される。

還元は、東京メトロ線内の利用分のみで、ほかの鉄道会社に乗り継いだ場合は、東京メトロでの利用分のみ対象となる。

Visaカード

期間中、Visa割に事前登録のうえ、東京メトロ線内でクレカ乗車を利用すると、期間中のクレカ乗車決済額の30％分がキャッシュバックされる。

還元上限は600円分まで。

JCBカード

J-POINTが積算されるJCBカードが対象。期間中、東京メトロ線内でクレカ乗車すると、期間中のクレカ乗車決済分のJ-POINT還元率が20倍になって還元される。還元上限はない。

なお、JCBオリジナルシリーズのカードを利用し、J-POINTパートナーの「クレカ乗車」を登録している場合は、さらに20倍分のポイントが追加で進呈される。