《平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 このたび、弊社所属の三笘薫選手が自家用車を運転中に自転車と接触する事故を起こしましたことをご報告申し上げます。事故により、お怪我をされたお相手の方をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます》

7月8日、イングランド・プレミアリーグ、ブライトンに所属するサッカー選手の三笘薫（29）が東京都板橋区で人身事故を起こしたことを受けて、所属事務所がコメントを発表した。

事故が起きたのは午前8時45分ごろ。三笘が運転する乗用車が赤信号を無視して交差点に進入し、自転車と衝突した。

事故現場となった交差点は歩車分離式の信号機が設置されており、歩行者信号は青であったものの、自動車と自転車が従う車両用信号は赤であった。

被害にあった女性は全治2週間の怪我を負ったと報じられている。

三笘は「歩行者側の信号機が青になったことに気を取られ、交差点に進入してしまった」という趣旨の供述をしているという。

本誌は事故が起きた翌日の同じ時間に、板橋区にある交差点に足を運んだ。通勤通学のラッシュ時間のため、歩行者信号の青に釣られて、自転車も左右から交差点を横断していたーー。

交差点近くにある店の店員に話を聞いた。

「昨日ですよね。そこに停まっていた車から、青年が出てきて小走りで警察官のところに向かっていくところを見ました。白バイが1台いて、そのわきに女性警察官が一人いました。被害に遭った女性が病院に向かった後だったのでしょう。

その後、パトカーも到着して、『ああ、また交通事故なんだな』と思ったくらいです。警察官が車道に出て、チョークでマークなど事故後の処理をしていました。

青年は警察官に囲まれて、青ざめてボーッと立っていました。ここの交差点は事故が多いんですよね。

夜になって、ニュースを見てあの青年は三笘薫選手だったと知りました」

新シーズンがスタートする前にピッチ外で思わぬ事故を起こしてしまった三笘。まずは今回の事態に真摯に向き合い、誠意ある対応を尽くしてほしいーー。