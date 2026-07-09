ネイマール、C・ロナウド、クリバリ、それにアンチェロッティまで？ 2026W杯で期待に応えられなかったワーストイレブン
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、イングランド代表MFジュード・ベリンガム、FWハリー・ケイン、フランス代表FWキリアン・ムバッペ、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドら各国のスターが特別なパフォーマンスを見せる一方で、2026W杯で期待はずれに終わってしまったスターもいる。
何とも残酷なイレブンだが、英『Planet Football』は「今大会のワーストイレブン」を作成。期待に応えられなかった選手と監督をリストアップしている。
フェルナンド・ムスレラ（ウルグアイ代表）
サイドバック
ジョシュア・キミッヒ（ドイツ代表）
ホマム・アフメド（カタール代表）
センターバック
カリドゥ・クリバリ（セネガル代表）
ヴィクトル・リンデロフ（スウェーデン代表）
セントラルMF
ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル代表）
フェデリコ・バルベルデ（ウルグアイ代表）
スコット・マクトミネイ（スコットランド代表）
FW
ネイマール（ブラジル代表）
エネル・バレンシア（エクアドル代表）
クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル代表）
全体的にはベテラン選手が目立つ構成だ。失点に直結するミスが目立ったウルグアイの守護神ムスレラ、ナポリでプレイしていた全盛期のキレが無かったクリバリ、怪我続きで満足にプレイ出来なかったネイマール、そして41歳で大会に臨んだロナウドと、全盛期を知るサッカーファンたちにとっては少々寂しいパフォーマンスだったか。
そして最後にワースト監督だが、何とブラジル代表のカルロ・アンチェロッティが選出されている。日本代表戦での修正は絶賛されたが、ベスト16で敗れたノルウェー戦ではネイマールの投入など交代策に疑問があったと批判されている。