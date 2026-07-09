夏が近づくと、海やキャンプに行きたくなりますね。でも同時に、台風やゲリラ豪雨のニュースも増えてくる季節でもあります。

【画像】災害時にないと生活できない物も…これがAmazonプライムデーで購入すべき「防災用品」です！

私はネット通販・ECの専門家として、毎年この時期に強くお伝えしていることがあります。それが「ネットショップの大型セールが来る前に、防災グッズを見直してほしい」ということです。

例えば、Amazonのビッグセールである「プライムデー」が7月10日午前0時から7月13日午後11時59分まで行われます。セールが始まってから「何を買えばいいか」考えていては遅いです。本当に必要な物を把握するのは、セール前の「今」しかありません。そこで、すぐに見直すべきポイントを3つ紹介します。

非常用トイレは4人家族で140回分が必要

【見直し（1）実際に動かしてみる】

ポータブル電源、防災ラジオ、LEDライトなどは押し入れにしまったままにしておくと、気付かないうちにバッテリーが自然放電しています。

災害が起きた当日に「電池が切れていた」では意味がありません。今すぐ実際に電源を入れて、動作確認をしてみてください。15分もあれば全部できます。

【見直し（2）賞味期限を確認する】

長期保存の飲料水や非常食は「保存期間が長い」からこそ、確認を後回しにしがちです。数年前にまとめ買いしたまま、気付いたら期限が切れていたという人は本当に多いです。

期限が近いものは日常で使い切り、新しいものを補充する「ローリングストック」を習慣にしましょう。まずは棚を一度開けて確認することから。

【見直し（3）家族の人数分、足りているか計算する】

数量の見落としで一番多いのが、非常用トイレです。国が推奨する備蓄量は「1人1日5回×7日分＝35回分」。4人家族なら約140回分が必要です。「数回分持っているから大丈夫」と思っていたら、一度計算してみてください。おそらく全然足りていません。

「足りないもの」だけをカート・お気に入りに入れてセールを待つ

3つのポイントを見直したら、不足しているものをリストアップして、Amazonや楽天のカート、あるいはお気に入り（ウォッチリスト）に入れてセールを待つ。これだけで、お得に補充できます。

参考までに、私が見直しをおすすめするアイテムと価格帯をまとめました。

■防水リュック（40Lクラス）：3000〜8000円台

家族全員が自分で持てる重さかどうかが判断基準。

■小型ポータブル電源：2〜3万円台

Jackery・Anker・EcoFlowの3ブランドが安心。

■長期保存水（2L×6本）：1500〜3000円

まとめ買いで送料無料になりやすくセール時が狙い目。

■非常用トイレ（凝固剤タイプ）：1回50〜100円

必要数が多いのでセールで一気に補充をすること。

■多機能防災ラジオ：2000〜5000円台

スマホへの給電がType-C対応かを必ず確認

「備えたつもり」が一番危ないです。セール前の今こそ、15分だけ時間を取って防災グッズを開けてみてください。その上で不足している物を購入するようにしましょう。