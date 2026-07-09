W杯をきっかけにフォロワー爆増のガミックスが公開

北中米ワールドカップ（W杯）をきっかけにフォロワーが爆増した19歳の日本人インフルエンサー・ガミックスが、W杯のチケットを“プレゼント”され、話題を呼んでいる。

ラウンド32で日本代表が挑んだブラジル戦、そのスタンドで“バズった”のがYouTuberでクリエイターのガミックスだ。ブラジルサポーターに囲まれるなかで悔しさをあらわにし、国際映像などでも流れたことにより世界中で話題に。その後、ブラジル対ノルウェーではブラジルを応援した結果、またしても敗戦を喫することになり、さらなる話題を呼んでいた。

大会前にはインスタグラムのフォロワーが約25万人だったが、7月9日現在は205万人超と大幅増を成し遂げた一方、「世界でバズってんのおもろい」「日本人としては不快」という声が寄せられるなど、賛否両論となっていた。

そんななか、ガミックスは自身のインスタグラムを更新。YouTubeで5億人以上の登録者を誇るMrBeastから、サプライズで1万5000ドル（約244万円）のW杯のチケットをプレゼントされる様子を公開した。

ガミックスはかねてよりMrBeastへのリスペクトを明かしていたこともあり、コメント欄では「おめでとう」「凄すぎる」「ガチもんやん」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）