アクションを大解剖！『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』特別映像＆新場面写真が公開

7月31日（金）にいよいよ日米同時公開を迎える『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』。このたび、本作でスパイダーマンが対峙することとなる数々のヴィランたちとの戦闘シーンの裏側を映し出した特別映像と、新たな場面写真が公開された。主演トム・ホランドの高い身体能力が存分に生かされた迫力満点のアクション誕生の瞬間に加え、孤独な戦いに身を投じるピーター・パーカーの最新カットも明らかになった。

監督も絶賛！トム・ホランドの身体能力が生み出す圧巻のアクション

総再生回数11億回という“映画史上最も視聴された”予告映像でも映し出された、市民を抱えてニューヨークの街をウェブスイングで駆け抜けるスパイダーマンらしい躍動感あふれるアクションや、DNA変異により＜新たな力＞が目覚めたスパイダーマンが、次々と襲い掛かるヴィランを相手に繰り広げる激闘など、シリーズ屈指のアクションに大きな期待が寄せられている本作。

公開された映像では、そんなアクションシーンの撮影の裏側が、主演のトム・ホランド、監督のデスティン・ダニエル・クレットンの口から明かされる。MCU映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021年）で、ワイヤーアクションやカンフー映画のエッセンスを大胆に取り入れた革新的なアクションを生み出したクレットン監督が手掛けた、ヴィランとの戦闘シーンの一部は、コミック本の表紙を細部まで再現しており、スパイダーマンらしいユーモアあふれる“遊び心”と、世界的人気を誇るキャラクターへの“リスペクト”が込められている。

そして、これらのアクションシーンはクレットン監督が「そんな速さでの演技はほぼ不可能」と語るほど、スピード感満載の環境下で撮影が敢行され、それを実現したのが驚異の身体能力を持つトム・ホランドだ。ほとんどのスタントをCGに頼らず自ら熱演したトムについて、クレットン監督は「彼には驚かされたよ。体の動きを完璧にコントロールして、わずか数テイクで完璧に演じた」と絶賛。トム自身も「試行錯誤しての撮影は楽しかった。いい仕上がりだ」と自信をのぞかせており、スパイダーマンとして10年以上にわたり数々のアクションシーンを演じ続けてきた彼だからこそ実現した、圧巻の身体表現にも期待が高まる。

孤独なヒーローの覚悟と決意！新場面写真も到着

あわせて公開された場面写真には、世界中の人々から忘れ去られながらも、スパイダーマンとしてニューヨークの街を守るため奮闘するピーター・パーカーの姿が収められている。おなじみの赤と青のスーツを身にまとい、ニューヨークを縦横無尽に飛び回る姿や、暴走する戦車をクモの糸で必死に食い止める姿からは、“親愛なる隣人”として街を守り続けるヒーローの覚悟が伝わってくる。

しかし、その激闘の裏でピーター自身の体にも異変が起こり始める。DNAの変異が進行し、命さえ脅かされる事態となった彼は、その原因を探るため、最強のパワーを誇るハルクへと変身できる天才科学者ブルース・バナーのもとを訪れる。しかし、そこで待ち受けていたのは予想もしなかった展開だった。さらに、かつての恋人MJと大親友ネッドの平穏な日常を携帯越しに見つめ、寂しげな表情を浮かべるピーターの姿も写し出されており、「世界が僕を忘れても。愛する人を守り、戦う。」という決意の先に待つ＜新章＞からも目が離せない。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』公開情報

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日（金）全国の映画館で公開。

（海外ドラマNAVI）

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