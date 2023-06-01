サッカー日本代表・森保一監督がテレビ出演で語る

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦で敗退した日本代表の森保一監督が、日本テレビ系の報道番組「news zero」に出演。グループリーグ第3戦スウェーデン戦前のミーティングで発した「俺ら勝てる？」という厳しい言葉の真意を明かしている。

7日に放送された同番組に出演した森保監督。スウェーデン戦の2日前の練習で選手たちに伝えた「今日試合をやるとしたらこのスタメンでいきますというのを基本に作っていて、じゃあ今日試合やって俺ら勝てる？」という厳しいメッセージについて、真意を尋ねられている。

日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで日本代表に密着した「Team Cam」でも放送され、話題を呼んだこの場面。指揮官は「自分たちは凡事徹底でやっていく、しっかりとコーチから与えられたものを消化していく、自分たちでもコミュニケーションをとっていく。クオリティーもこだわっていくところを本当にできたかどうかといったら今日はできていないと思う」と喝を入れていた。

この場面について番組内で「どこか心に隙があるように見えたんですか？」と問われた森保監督は、「練習を見ていてミスが多かった。普段こんなミスあんまり起きないなっていうミスが、たくさん起きていて。練習のクオリティがいつもよりちょっと高くないなと（感じた）」と叱咤の理由を明かしている。

その原因について「みんな一所懸命やってるんですけど、そこは疲れがあったりとか。あとは3戦目で、実はもう大体3位抜け（1次リーグ通過）も決まっているような状況だった。なので、ちょっと上げてるつもりでも上がってなかったっていう、少し緩みではないですけど、あったのかなと思います」とその真意を明らかにしていた。

続けて、選手を叱咤する基準について「やはり『やれるのにやれてないでしょ』っていうのが見えたら。できるっていうことを前提にした中で、足りないところがあるということを言います」という指揮官。「あとは、今の自分よりやっぱり高めていかないといけないと思うので、そこにチャレンジしてないと感じたときには指摘します」と指導論を披露している。



（THE ANSWER編集部）