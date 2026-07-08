お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（56）が7日、MCを務める日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。共演者から「よっぽど重症」と指摘される場面があった。

この日のテーマは「不眠症」。不眠症には布団に入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」、夜中に何度も起きてしまう「中途覚醒」、朝早く目覚めてしまう「早朝覚醒」、ぐっすり眠った感じがしない「熟眠障害」という4つの分類があるという。不眠症に悩まされているという女優の羽田美智子、大友花恋、元バレーボール女子日本代表の大山加奈さんらが出演した。

そんな中、レギュラーのいとうあさこから「上田さんは寝られます？」と聞かれた上田は「不眠症っていう自覚はないし、悩みとかもないの」とキッパリ。それでも「でも4つとも（症状は）当てはまってんの、全部！」と話した。

これに、羽田は「めちゃくちゃ不眠症ですよ！」と指摘。それでも、上田は「違うんですよ、不眠症じゃないんです」と否定するも、羽田は「自覚がないのはよっぽど重症ですよ」と言い切った。

上田は「例えば、じゃあ明日ちょっと早いという時は睡眠導入剤を飲んじゃうんですよ。ですぐ寝るし、例えば、じゃあ夜中トイレで起きました。で、もう一回寝よう。あ、寝られねーな、じゃあ睡眠導入剤飲もう、みたいな感じなんで。なんか別に悩んでもいないんです」と続けた。

これに、羽田は「めっちゃ薬に頼ってますやん」とツッコミ。「それで困った」「起きられない」「薬の量が増えてきた」ことも一切ないという上田。「別、すぐそれで寝られるし。僕本当、自覚がないんですよ。不眠症だって。でも、不眠症なんですかね？」とたずねられた安達氏は「お薬に頼ってらっしゃるっていうところは、不眠症なんでしょうね」と指摘。

それでも、上田は「先生、違います、僕、不眠症じゃないんです」と言い切り、笑わせた。