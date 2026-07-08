Jリーグ大好きR-1王者・お見送り芸人しんいちが、17年ぶりに開催された夢の祭典「Jリーグオールスター」へ！ そしてついに、あのキングカズに初接触！？ 大スターを前に緊張しまくりのしんいちがとった驚きの行動とは…。

【TVer】 ピッチ乱入に、試合出場に、オーバーヘッド！？ オールスター直後で大興奮の“お祭り男”槙野智章監督を、お友達のしんいちが突撃インタビュー！

サッカーの聖地・MUFGスタジアム国立競技場で行われた「Jリーグオールスター」は、17年ぶりに開催されたサッカー界の夢の祭典。Jリーグを代表するスター選手たちが、普段は見られない競演と圧巻のプレーで観客を魅了した。

中でも、6万人超が観戦するスタジアムを最も沸かせたのが、“キングカズ”こと、福島ユナイテッドFCの三浦知良選手（59）！ カズは、1993年に行われたJリーグ初年度のオールスターで初代MVPに輝いたが、あれから33年。今年はファン投票で選出されたのだ。

そんなオールスターに出場する全選手による記念撮影が行われると、しんいちは「入ってもバレへんのちゃう」と、なぜか一緒に写る気まんまん。ガチで止められるも、「R-1チャンピオンでも無理なんですか？」と未練タラタラで…。

オールスターは、東西とカテゴリー別で分かれた6チームが、1試合30分で戦うガチンコトーナメント。

カズは、第1試合からいきなり出場。チームの監督はなんと、しんいちのお友達でもある“お祭り男”こと槙野智章さん！

試合が始まると、果敢にゴールを狙うカズに、しんいちは「やっぱカズさん見ちゃうなあ…」とそのスター性から目が離せない。

さらに、続く試合ではカズが頭でゴールを狙う一幕もあり、オールスターらしいゲームで観客を興奮の渦に巻き込んだ。

試合後、しんいちがやってきたのは、三浦知良選手の記者会見場。ついに、R-1キングがキングカズを直撃する！

会場に集まった多くの記者からの質問に、真摯に答えるカズ。スターのオーラに緊張感が漂う中、しんいちは何を質問するのか…番組スタッフもかたずをのむ。そして……

司会者が「これで三浦知良選手の取材を終了します」と宣言し、記者会見はここまで。

結局、キングカズに何も聞けなかったしんいち。しかも、会場を出るやいなや「無理ですね」「なんか怒られそうでした」とヘタレ節全開！ 「いってほしかった」というスタッフの願いもむなしく、「いったらABCがつぶれる」とまで言う始末で…。

しかしその後、ちゃっかりキングカズと２ショット写真を撮ってもらい、オールスターを大満喫したしんいちだった。

この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）7月5日放送回で紹介された。