◇インターリーグ ブルージェイズ―ジャイアンツ（2026年7月6日 サンフランシスコ）

ブルージェイズの岡本和真内野手（30）が6日、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・三塁」で出場。6月26日（同27日）、レンジャーズ戦以来、自身8試合ぶりとなる20号本塁打を放った。

敵地に豪快なアーチをかけた。0―3の6回2死、ジャイアンツ先発・ループがカウント1―1から投じたシンカーを強振。打球は左中間席へと高く美しい弧を描いた。打球速度110.8マイル（約178.3キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）、角度33度の完璧な一発。敵地が静まり返る中、悠々とダイヤモンドを一周。ベンチ前でゲレロからジャケットを着させてもらい、恒例のお辞儀ポーズ。ベンチでチームメートから祝福されると、笑顔がはじけた。

出場88試合目で到達した節目の20号。ともに今季からメジャーに活躍の場を移し、55試合目で到達した「親友」村上宗隆（ホワイトソックス）の本塁打数に並んだ。日本選手の、メジャー移籍初年度の最多本塁打数は18年に大谷翔平（エンゼルス）が記録した22。日本人メジャーの新たな一歩にも目前に迫った。

6月は打率.286、7本塁打、20打点、OPSも.913をマークするなど活躍し、ア・リーグの月間最優秀新人に選出。5月に受賞した村上宗隆に続き、日本選手10人目の栄誉となった。7月に入り、この試合まで4試合で14打数3安打1打点、0本塁打と調子を落としていたが、復調のきっかっけとなる豪快アーチだった。