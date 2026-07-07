佳子さまが「最近ますます艶っぽくなった」と言われるワケ…メイクに生じた”意識と変化”いつから

「艶やかながら上品なメイクに」

カラフルで鮮やかなワンピースに、赤みが強く華やかなリップ――6月24日、障害を抱えた芸術家の展覧会を訪れた佳子さま（31歳）は、いつにも増して注目の的だった。

実は数年前から、佳子さまのメイクに「変化」が生じている。ファッションジャーナリストの宮田理江氏が解説する。

「もっとも大きな違いは眉の描き方。もともとしっかりした眉毛ですが、最近ではキリッとした描き方に変わってきて、意志の強さが感じられます。リップも次第に赤みを強めていて、艶やかながら上品なメイクになってきました。同じ時期から、ヴィヴィッドな色遣いの服を着ることも増えてきています。

おそらく佳子さまは、公務の際に遠くから見ても目立つようなスタイルを、意識的に選ばれているのではないでしょうか。'22年に亡くなったエリザベス女王が鮮やかなピンクの帽子やスカートを好んだのも、同じ理由だと思われます」

皇族としての自覚が強まるとともに…

こうした変化が生じ始めたのは、姉・小室眞子さんの結婚問題が過熱した'21年ごろのこと。皇室を出た眞子さんからいくつもの公務が引き継がれ、皇族として人前に出る機会も増えた。

「かつては『早く結婚して皇室を出たい』と漏らしていたとも報じられましたが、最近ではそういった話は聞こえてきません。むしろこの2〜3年は精力的に公務に取り組まれていて、皇族としての自覚をますます強くお持ちの印象です。

今国会で皇室典範が改正されて女性宮家が創設されれば、佳子さまは結婚後も皇室に残り、公務に携わる可能性もある。最近の熱心なお姿を見ていると、そのつもりなのではないかと感じますね」（宮内庁関係者）

遠くからでもわかる華やかな姿は、佳子さまにとって、皇族としての決意と覚悟のあらわれなのかもしれない。

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「週刊現代」2026年7月20日号より

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