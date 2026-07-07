阪神は6日、7日から敵地でぶつかる同率首位・巨人戦を前に、休日返上で異例のバント特訓をした。一部の主力野手と救援陣を除いた選手が、甲子園球場に隣接する室内練習場での指名練習に参加した。この数試合目立つ犠打失敗を撲滅するために、藤川球児監督（45）が引き締め策に出た。

甲子園球場の室内練習場に異例の光景が広がった。本来は休養日であるはずの野手が練習に参加。佐藤輝、森下、大山、中野を除く13人が姿を見せた。メニューはバントのみ。打撃マシンを相手に約50分間、直球とスライダーの2球種を転がした。先発投手も同じようにバントに励んだ。

「前日までの反省に見えるかもしれないが、明日からの東京ドームに向けた予備練習みたいなもの。反省のための練習ではなく、ジャイアンツとの勝負に向けた練習になる」

休日返上の狙いを、藤川監督はそう説明した。「反省ではない」と強調したものの、この数試合で犠打失敗が目立ったのは事実だ。6月23日ヤクルト戦の才木を皮切りに、同27日広島戦は村上と熊谷が決められず、前日5日広島戦でも熊谷と坂本が進められなかった。相次いだミスが、前夜試合後に急きょ決まった「休日バント特訓」へとチームを動かしたことは明白だった。

全員がユニホームを着用した。クールビズの短パンを昨年から導入する中、この「正装指令」を出したのも藤川監督だ。「もう一度ジャケット（ユニホーム）を来た状態で練習して、明日からチームで戦うぞというところ」。同率首位で迎える7日の伝統の一戦を前に、試合さながらの緊張感を求めた。

トップの厳格さは選手にも伝わった。熊谷は「僕らがきっちり決めておけばいい話。一つのミスで流れが変わる。今日は引き締まった練習ができた」と神妙に受け止めた。選手会長の村上は「集まって練習ができたことで、意見交換や野手コーチに教わることができた」と意義を説いた。

指揮官は「いい練習ができた。思い切ってぶつかっていける」と続けた。意思統一は完了した。チームの背筋も伸びた。週末の3位ヤクルト戦へと続く「勝負の1週間」を戦い抜く足場が固まった。（倉世古 洋平）