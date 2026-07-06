Jリーグは7月6日、今年8月7日に開幕する2026-27明治安田Jリーグの開催を記念し、今年30周年を迎えたポケモンとのタイアップを発表した。

「EVOLUTION！〜Jリーグは、進化する。〜」をテーマに掲げ、全国60クラブで「ポケモンJリーグフェス」を開催する。

今回のタイアップは、8月開幕へのシーズン移行によるJリーグの“進化”にちなんだもので、全60クラブにそれぞれ異なる「進化」したポケモンがクラブパートナーポケモンとして登場する。対象試合のうち7試合は「ポケモンJリーグスペシャルフェス」として、ピカチュウやエースバーンが登場する特別な演出が予定されている。また、各クラブのスタジアムでは『ポケモン GO』のイベントも開催される。

8月から9月にかけて行われるタイアップ対象試合では、ピカチュウと各クラブのパートナーポケモンをデザインした環境配慮型エコバッグ（EVO BAG）を、来場者へ計100万人にプレゼントする。このエコバッグは非売品で、Jリーグが取り組む気候変動へのアクションの一環として、国際的な第三者認証であるGRS認証のリサイクルポリエステルを100パーセント使用している。

オリジナルグッズ販売や様々なイベントの詳細は決まり次第発表される予定で、詳しい情報はJリーグ特設サイトに掲載されている。（FOOTBALL ZONE編集部）