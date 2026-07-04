ミャクミャクと阪神タイガースがコラボした2026年版のグッズ販売が7月1日、阪神百貨店梅田本店の「万博公式ストア」でスタートしました。

タイガースのユニホームを着たぬいぐるみや、登山バッグにピッタリなカラビナ付きのマスコットなど、注目のミャクミャクグッズがずらり。

店内はオープン直後からお気に入りのグッズめがけて、次々と手を伸ばすお客さんで大賑わいとなっていました。

ミャクミャクファンは…

―――何を買いましたか？

「阪神タイガースのグッズをたくさん買いました。万博もたくさん行って、ミャクちゃんにハマってしまって、まだ熱が冷めきらない」

―――ミャクミャクとなると財布の紐が緩む？

「ゆるゆるですね」

阪神ファンは…

「阪神戦につけて行きたい」

「ここに好きな選手の背番号をつけたい」

関西の2大スターのコラボに担当者は…

（阪神梅田本店 山之内大河さん）「お客さまの熱量が、どちらの熱量もかけ合わせで上がっていると思う。地元をふつふつと沸かせるようなコンテンツをかけ合わせたのが強い要因」

ミャクミャクとタイガースのコラボグッズは、オンラインストアなどでも購入できます。

