皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回は、福岡県内に住む40代の女性からの情報です。

『白くて大きな鳥が大量にとまっています』



ケンミン特捜班が、鳥の正体と集まるワケを調べました。

【めっちゃおるやん】

■女性

「もしもし。」

■山木康聖記者

「こんにちは、FBSの山木と申します。」



ケンミン特捜班に情報を寄せたのは、40代の女性です。





およそ1か月前、福岡県桂川町の実家に車で帰省する途中、異様な光景を目にしたといいます。■女性「バイパスを車で通っていて、めっちゃ白い鳥がおるやんって思ったんです。（見た時は）ティッシュとかゴミ袋が飛んでいったのかなって。なんで集まっているのかなと。巣なのか、集会しているのか、おいしいエサがあるのか。」

白い鳥の集団は本当にいるのか。



女性が目撃したという場所に、ケンミン特捜班は向かいました。



■山木記者

「いただいた情報提供によりますと、この辺りに大量の鳥がいるということなんですが。うわ、めっちゃいる。しかも大きい！大きな白い鳥がたくさんいます。」



木の上に群がる、おびただしい数の白い鳥。よく見ると。



■山木記者

「木の枝と枝の割れ目のところに、木の枝が集まっています。巣ですかね。」



中には、色の違う鳥や、小さなひなの姿もありました。

【同じ時期に同じ場所に】

近くで美容室を営む男性は、何年もこの光景を見ているといいます。



■NULL Hair Design・荒川秀吉さん

Q.最初に気づいたのはいつ頃ですか？

「うちの店を建ててからなので、4・5年前ですね。」

Q.店がオープンしたのは何月ですか？

「11月ですね。その次の春になった時に、こんなにいるんだと初めて知りました。3月1日になったら律儀に帰ってくるんですよ。9月1日になったら1羽もいなくなります。毎年ルーティンがあって。」

Q.左右の木に鳥がいないのも毎年ですか？

「これも毎年です。同じ位置です。」

【地図アプリの画像を見ると】

地図アプリの画像を見ると、2017年ごろには、この場所に鳥がいたことが確認できました。



それ以降は、秋に姿を消して、春に再び現われた画像が、ほぼ毎年繰り返されています。



■荒川さん

「何回か頭にフンを落とされたこともあります。イラッとはするけれど。いっぱい落ちてるでしょ。頑張って大きくなってくれって。」

【1種類だけではなかった】

暦通りに飛来するという律儀さの反面、たまに粗相をしてしまう鳥たちの正体は何なのか。



専門家に映像を確認してもらいました。



■筑波大学 生命環境系・徳永幸彦 准教授

「全部で4種類。サギの仲間のアオサギという一番体の大きいものと、それからダイサギ（通称シラサギ）、次に体の大きいもの。」



ほかには「ゴイサギ」、そしてサギの仲間ではない「カワウ」もいました。



徳永准教授によりますと、鳥たちが集まる木には、過去に別の鳥がつくった多くの巣、つまり“中古物件”があり、それを目当てに飛来しているといいます。

【仲がいいわけではない？】

めぼしい巣をめぐって、時にはこんなことも。



■徳永准教授

「これ、すごく面白い映像で、ゴイサギたちの巣からダイサギが巣材を盗んでいる映像なんですね。共同でみんなで一緒にいるからといって仲がいいわけじゃなくて、日々、熾烈（しれつ）な戦いの連続。」

Q.違う種でケンカしたりしますか？

「めちゃくちゃあります。」



でも、なぜ毎年同じ時期に現れるのでしょうか。



■徳永准教授

「サギたちの習性とも言えますが、エサがとれる時期がその時期（3～9月ごろ）が最適だから。」

Q.同じ場所に戻ってくるのは記憶しているのですか？探し直しているのですか？

「私が40年間（サギを）追いかけてきた経験上、コロニー（鳥が集まる場所）をつくっている鳥は、ほとんど初めての個体。ほんの一握りだけ、（同じ場所を）ずっと使っている鳥が交じり込んでいる。どうしよう、どうしようって渡ってきて、ここに加わってしまえという感じ。」



羽根を休め、安心できる巣を求めて、毎年、集まってくる鳥たち。



来年も再来年も鳥たちが来られるよう、徳永准教授は「過度に刺激せずに見守ってほしい」と話しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月30日午後5時すぎ放送