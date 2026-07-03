サーティワン『どうぶつの森』初コラボ（C）Nintendo

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　サーティワンが3日、公式サイトを更新。任天堂の人気ゲームシリーズ『どうぶつの森』との初のコラボレーションキャンペーンについて、「どうぶつの森 スペシャルセット」が多くの店舗で品切れとなっていることを謝罪した。

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　サイトでは「「どうぶつの森 スペシャルセット」につきまして、大変多くのご注文をいただき、多くの店舗で完売となっております。お楽しみにされていたお客様のご期待に沿えなかったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪

　続けて「なお、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」「夜の島 ダブルサンデー」につきましても、店舗によって在庫が終了しております」と伝えている。

■全文
どうぶつの森コラボレーション商品品切れのお詫び

どうぶつの森 スペシャルセット」につきまして、大変多くのご注文をいただき、多くの店舗で完売となっております。お楽しみにされていたお客様のご期待に沿えなかったことを、心よりお詫び申し上げます。なお、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」「夜の島 ダブルサンデー」につきましても、店舗によって在庫が終了しております。