サーティワン「どうぶつの森」コラボ商品“品切れ”謝罪【全文】
サーティワンが3日、公式サイトを更新。任天堂の人気ゲームシリーズ『どうぶつの森』との初のコラボレーションキャンペーンについて、「どうぶつの森 スペシャルセット」が多くの店舗で品切れとなっていることを謝罪した。
【写真たくさん】ワクワクがたくさん！ゲーム内に登場する“サーティワン島”
サイトでは「「どうぶつの森 スペシャルセット」につきまして、大変多くのご注文をいただき、多くの店舗で完売となっております。お楽しみにされていたお客様のご期待に沿えなかったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「なお、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」「夜の島 ダブルサンデー」につきましても、店舗によって在庫が終了しております」と伝えている。
■全文
「どうぶつの森」コラボレーション商品品切れのお詫び
「どうぶつの森 スペシャルセット」につきまして、大変多くのご注文をいただき、多くの店舗で完売となっております。お楽しみにされていたお客様のご期待に沿えなかったことを、心よりお詫び申し上げます。なお、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」「夜の島 ダブルサンデー」につきましても、店舗によって在庫が終了しております。
【写真たくさん】ワクワクがたくさん！ゲーム内に登場する“サーティワン島”
サイトでは「「どうぶつの森 スペシャルセット」につきまして、大変多くのご注文をいただき、多くの店舗で完売となっております。お楽しみにされていたお客様のご期待に沿えなかったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「なお、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」「夜の島 ダブルサンデー」につきましても、店舗によって在庫が終了しております」と伝えている。
■全文
「どうぶつの森」コラボレーション商品品切れのお詫び
「どうぶつの森 スペシャルセット」につきまして、大変多くのご注文をいただき、多くの店舗で完売となっております。お楽しみにされていたお客様のご期待に沿えなかったことを、心よりお詫び申し上げます。なお、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」「夜の島 ダブルサンデー」につきましても、店舗によって在庫が終了しております。