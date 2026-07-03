日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「レッドホットチキン」、「グリーンホットウィング」を7月8日から数量限定で発売する。

“KFC夏の風物詩”として多くの消費者に愛されている「レッドホットチキン」が今年も登場する。「レッドホットチキン」は、刺激的な辛さの中にしっかりと鶏肉本来の“旨味”が味わえるKFC自慢の辛口チキン。最大の特徴は、レッドペッパー、ホワイトペッパー、そしてハバネロを組み合わせることで生まれるキレのある本格的な辛さ。また、辛さの後から追いかける肉の旨味が相まって、一口食べればクセになる“辛旨”な味わいを実現している。



「グリーンホットウィング」

さらに、今年は新たな仲間として「グリーンホットウィング」も登場。2022年に初登場し、多くの消費者から復活を望む声が寄せられていた「グリーンホットチキン」が、食べやすいサイズの手羽元を使用した「グリーンホットウィング」としてリニューアル復活した。同商品は、ハラペーニョの風味とピリッとした辛さに、ガーリックの旨味を効かせた一品となっている。一口食べると、カリッとした衣の軽快な食感とともに、ハラペーニョの爽やかな香りがふわっと広がり、じわじわと辛さが押し寄せてくる。そこにガーリックのコクが重なり、思わずもう一口食べたくなる味わいとなっている。それぞれ異なった辛さを味わうことができる「レッドホットチキン」と「グリーンホットウィング」。ぜひこの機会に、KFCの2種の“ホット”を体感してほしい考え。



左から：「ポテトチップス KFC レッドホットチキン味」「ポテトチップス KFC グリーンホットウィング味」

カルビーのロングセラー商品「ポテトチップス」とのコラボレーションポテトチップスを期間限定で販売する。同コラボは、商品や素材へのこだわり、安全・安心への取り組みなど、両社が互いの企業姿勢や想いに共感したことで2012年に初めて実現。以降、KFCの味を再現したコラボ商品をいくつも展開し、人気を博してきた。今回は、KFCの夏を代表する期間限定メニュー「レッドホットチキン味」と、新たに販売するハラペーニョの爽やかな風味が特徴の「グリーンホットウィング味」の2種類を全国のコンビニエンスストア（店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある）で購入できる。どちらの商品も味の監修にKFCが参加し、商品の味わいをポテトチップスで美味しく楽しめるように仕上げた。パッケージには、KFC店舗で利用されているクーポン券が付いており、「レッドホットチキン」や「グリーンホットウィング」を30円おトクに楽しめる。クーポン券を利用して、暑い夏にぴったりの味わいをポテトチップスと店舗の両方で、楽しんでほしいという。

［小売価格］

レッドホットチキン：340円

食べくらべセット：990円

食べくらべ4ピースパック：1590円

食べくらべ6ピースパック：2490円

レッドホット満喫パック：2320円

グリーンホットウィング：280円

グリーンホット4ピースパック：1100円

2種のホットセット：940円

2種のホットパック：1990円

ポテトチップス KFC レッドホットチキン味：210円前後

ポテトチップス KFC グリーンホットウィング味：210円前後

（すべて税込）

［発売日］7月8日（水）

※カルビーコラボレーション商品は7月6日（月）から発売

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp

カルビー＝https://www.calbee.co.jp