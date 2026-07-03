お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（56）が、2日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会ブラジル戦で途中出場した菅原由勢（26）から、試合終了後にLINEが届いたことを明かした。

番組冒頭から日本がブラジルに惜敗したことを振り返った岡村は「4年後、どんなチームになるのか楽しみ」と、サムライブルーの今後に期待を寄せた。その中で、菅原から試合終了後にLINEが送られてきたことを明かした。

これまでは岡村の方から菅原にLINEを送ると、返事が届く流れだったというが、今回は「初めて。試合終わってからすぐに“応援ありがとうございました”と来て、紳士だなと」と、敗戦直後に届いたメッセージに感激した様子だった。

岡村は「森保監督もそうだけど、選手もみなできた人が多い。感謝の気持ちをまず伝える。素晴らしい」と日本代表の姿勢に感心。矢部も「チームワークも凄かった。堂安もエゴを捨てて」と話し、岡村は最後に「凄い試合を見させてもらった」と健闘をたたえていた。