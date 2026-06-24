「オリックスファンは逆張り」炎上発言を反省…阪神ファンが応援席に潜入して感じた「これが現実」
トラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【神回】阪神ファン、京セラオリックス応援席に潜入し日本一難しい応援歌に苦戦しながらも全力応援！『気合いを入れろ』『根性見せろ』コールなど応援団がアツすぎた！太田椋起死回生同点HR＆サヨナラ打で大歓喜！」を公開した。阪神ファンの同氏がオリックス・バファローズの応援席に潜入し、難解ながらも熱い応援歌に挑戦しつつ、劇的なサヨナラ勝利を見届ける様子を伝えている。
動画の冒頭でトラヤマ氏は、過去にSNSで「関西に住むオリックスファンは逆張り」という趣旨の投稿を引用し、一部で炎上してしまった出来事に言及。「オリックスファンに喧嘩を売る意図はなかった」と釈明し、その誤解を解くために自ら京セラドームへ足を運び、オリックスの応援の魅力を伝える動画を撮影することにしたと企画の背景を語った。
球場に足を踏み入れた同氏は、「俺が見ている試合でいつも打つ」という西川龍馬選手のタオルを購入して応援席へ陣取る。オリックスの応援歌は「12球団でダントツ覚えるの大変」と語る通り、長くて複雑な歌詞に苦戦する様子が収められている。それでも、最高難関のチャンステーマ『丑男』や『欲求根性』などを必死に歌い上げ、「かっこいい曲はたくさんある」とその魅力を肌で感じていた。
試合展開は、オリックスが西武にリードを許す苦しい状況が続く。しかし、6回裏に代打で登場した杉本裕太郎選手のタイムリーなどで1点差に迫ると、球場の熱気はさらに高まっていく。そして迎えた9回裏、ツーアウトから太田椋選手が起死回生の同点ホームランを放つ。さらに延長10回裏、再び太田選手から劇的なサヨナラタイムリーが飛び出すと、京セラドームのボルテージは最高潮に達した。歓喜の輪の中でトラヤマ氏も「オリックスってええなぁ」「神試合すぎた」と大興奮の表情を見せた。
動画の最後には、「オリックスファンと阪神ファン、属性は違うが両方とも魅力がある」と総括。自身の身をもってその熱狂を体感し、野球ファンとしての純粋な喜びと両球団の応援の素晴らしさを視聴者に伝え、動画を締めくくっている。
動画の冒頭でトラヤマ氏は、過去にSNSで「関西に住むオリックスファンは逆張り」という趣旨の投稿を引用し、一部で炎上してしまった出来事に言及。「オリックスファンに喧嘩を売る意図はなかった」と釈明し、その誤解を解くために自ら京セラドームへ足を運び、オリックスの応援の魅力を伝える動画を撮影することにしたと企画の背景を語った。
球場に足を踏み入れた同氏は、「俺が見ている試合でいつも打つ」という西川龍馬選手のタオルを購入して応援席へ陣取る。オリックスの応援歌は「12球団でダントツ覚えるの大変」と語る通り、長くて複雑な歌詞に苦戦する様子が収められている。それでも、最高難関のチャンステーマ『丑男』や『欲求根性』などを必死に歌い上げ、「かっこいい曲はたくさんある」とその魅力を肌で感じていた。
試合展開は、オリックスが西武にリードを許す苦しい状況が続く。しかし、6回裏に代打で登場した杉本裕太郎選手のタイムリーなどで1点差に迫ると、球場の熱気はさらに高まっていく。そして迎えた9回裏、ツーアウトから太田椋選手が起死回生の同点ホームランを放つ。さらに延長10回裏、再び太田選手から劇的なサヨナラタイムリーが飛び出すと、京セラドームのボルテージは最高潮に達した。歓喜の輪の中でトラヤマ氏も「オリックスってええなぁ」「神試合すぎた」と大興奮の表情を見せた。
動画の最後には、「オリックスファンと阪神ファン、属性は違うが両方とも魅力がある」と総括。自身の身をもってその熱狂を体感し、野球ファンとしての純粋な喜びと両球団の応援の素晴らしさを視聴者に伝え、動画を締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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"トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。