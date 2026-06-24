【甲子園騒然】廣岡のゲッツー崩しの危険スライディングに大激怒した甲子園の阪神ファンがエグすぎた... リプレイ検証の結果、オリックスではなく廣岡大志個人に警告が出されるという前代未聞の事態にw

トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者