ポイ活YouTuberが紐解くPayPay新方式の謎「他社カード利用券」導入の理由
YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「PayPay、他社カード紐づけ終了へ…新方式「他社カード利用券」が生まれた２つの理由」と題した動画を公開した。動画では、PayPayが新たに導入する「他社カード利用券」の仕組みと、その裏にある同社のコスト削減という真の狙いについて解説している。
2018年の誕生以来、他社クレジットカードを紐づけて利用できたPayPayだが、国際ブランドなどに支払う手数料は長らくPayPay側が負担していた。一度は他社カードの紐づけ終了を発表したものの、ユーザーからの猛反発を受け撤回。そして模索の末に発表されたのが「他社カード利用券」という新方式である。
動画では、この新サービスについて「先に他社のクレジットカードを使って利用券を買い、その後PayPayで支払う方式」と説明。1万円単位で最大25万円まで購入でき、購入や利用に追加の手数料はかからない。一方で、従来のシンプルな紐づけ決済は、特別に提携する三井住友カードなどを除き、2026年8月末で完全終了となる。
なぜ利用券という手順を導入するのか。配信者はその理由を「PayPayカードの利用者を増やしたいから」と「コストを削減したいから」の2点だと分析する。従来方式の利便性を下げることで、お得で便利な自社カードへの移行を促す思惑があるという。
さらに本命の理由として、コスト削減のからくりを解説。1,000円の決済を10回行うよりも、1万円の利用券を1回で購入させる方が、カードの処理回数を圧倒的に減らせる。配信者は「決済するたびに認証・不正対策が何度も必要」と指摘し、購入を1回にまとめることで、高コストな不正検知にかかる負担を大幅に抑えられると語った。
今後の展望として、PayPay側はすでにコスト削減に成功しているため、ユーザー離れを招くような追加手数料の徴収は考えにくいと推測している。PayPayの新方式は、ユーザーの利便性を最低限保ちつつ、自社の収益構造を改善するための戦略的な一手だと言える。
2018年の誕生以来、他社クレジットカードを紐づけて利用できたPayPayだが、国際ブランドなどに支払う手数料は長らくPayPay側が負担していた。一度は他社カードの紐づけ終了を発表したものの、ユーザーからの猛反発を受け撤回。そして模索の末に発表されたのが「他社カード利用券」という新方式である。
動画では、この新サービスについて「先に他社のクレジットカードを使って利用券を買い、その後PayPayで支払う方式」と説明。1万円単位で最大25万円まで購入でき、購入や利用に追加の手数料はかからない。一方で、従来のシンプルな紐づけ決済は、特別に提携する三井住友カードなどを除き、2026年8月末で完全終了となる。
なぜ利用券という手順を導入するのか。配信者はその理由を「PayPayカードの利用者を増やしたいから」と「コストを削減したいから」の2点だと分析する。従来方式の利便性を下げることで、お得で便利な自社カードへの移行を促す思惑があるという。
さらに本命の理由として、コスト削減のからくりを解説。1,000円の決済を10回行うよりも、1万円の利用券を1回で購入させる方が、カードの処理回数を圧倒的に減らせる。配信者は「決済するたびに認証・不正対策が何度も必要」と指摘し、購入を1回にまとめることで、高コストな不正検知にかかる負担を大幅に抑えられると語った。
今後の展望として、PayPay側はすでにコスト削減に成功しているため、ユーザー離れを招くような追加手数料の徴収は考えにくいと推測している。PayPayの新方式は、ユーザーの利便性を最低限保ちつつ、自社の収益構造を改善するための戦略的な一手だと言える。
YouTubeの動画内容
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