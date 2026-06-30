「名誉ある敗北」森保ジャパンの貫いた“美徳”に脚光 紙一重の敗戦にスペイン紙が賛辞「日本に集団より目立つスター選手はいなかった」【W杯】
森保監督の下で統率されたチームを形成した日本。しかし、最後の最後でブラジルの“個”に崩された(C)Getty Images
日本はあと一歩のところで“王国撃破”を果たせなかった。
現地時間6月29日、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦が行われ、日本代表は、ブラジル代表に1−2で逆転負け。史上最多5度の世界制覇を経験している“サッカー王国”に勇猛果敢に挑んだが、最後は力及ばなかった。
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目標に掲げていたベスト8以上への道のりは、あっけなく断たれた。29分、佐野海舟の代表初ゴールで先制した日本は、カウンターによる追加点を狙いながらブラジルをじらし続ける理想的な展開で前半を終えた。
しかし、後半は様相が一変した。開始とともに19歳の俊英FWエンドリッキを投入し、ヴィニシウス・ジュニオールを起点としたサイド攻撃を可能にしたブラジルが息を吹き返し、巧みな揺さぶりからの猛攻を展開。次第に疲弊していった日本は、56分にカゼミーロの同点弾を献上。その後もワンサイドゲームを展開され、反撃に転じる隙も与えられぬまま、後半アディショナルタイム5分にガブリエル・マルティネッリに鮮やかな逆転ゴールを決められた。
まさに天国から地獄――。勝負所での甘さを露呈する形となった日本だが、ブラジルに対する“善戦”は、世界でも確かに評価されている。スペインの日刊紙『Marca』は「説得力のある勝利を収めただけでなく、何よりもカルロ・アンチェロッティ監督が率いるチームが、真の優勝候補らしくなりつつあるという手応えを感じさせた」と勝者を称えつつ、彼らを苦しめた日本の献身さに目を向けた。
「ハジメ・モリヤスは、まるで一つの塊のように機能する代表を築き上げた。極めて規律正しかった日本は、各々が自分の役割を熟知し、どんな犠牲を払っても任務を遂行する。集団より目立つスター選手はいないという規律を美徳とし、組織力と努力によって、彼らはこのワールドカップにおける最も危険なチームの一つとなった」
ブラジルを破るには至らなかった。列島を悔しさが包み込んだ一戦となったわけだが、同紙は「日本は、真の侍のように名誉ある敗北を喫したのだ」と強調。守備意識が徹底された戦いに対して「最後まで戦い抜いたのは間違いない。ブラジルに対しても自分たちの哲学を捨てず、限界まで追い詰めたのだ」と称賛し続けた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]