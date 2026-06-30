「名誉ある敗北」森保ジャパンの貫いた“美徳”に脚光　紙一重の敗戦にスペイン紙が賛辞「日本に集団より目立つスター選手はいなかった」【W杯】

「ハジメ・モリヤスは、まるで一つの塊のように機能する代表を築き上げた。極めて規律正しかった日本は、各々が自分の役割を熟知し、どんな犠牲を払っても任務を遂行する。集団より目立つスター選手はいないという規律を美徳とし、組織力と努力によって、彼らはこのワールドカップにおける最も危険なチームの一つとなった」

ブラジルを破るには至らなかった。列島を悔しさが包み込んだ一戦となったわけだが、同紙は「日本は、真の侍のように名誉ある敗北を喫したのだ」と強調。守備意識が徹底された戦いに対して「最後まで戦い抜いたのは間違いない。ブラジルに対しても自分たちの哲学を捨てず、限界まで追い詰めたのだ」と称賛し続けた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]