北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で敗れた。試合後、久保建英が自身のインスタグラムを更新。「みんなを誇りに思います」と記した。

久保はインスタグラムにロッカールームで円陣を組む様子や、ブラジル戦の佐野のゴール直後に選手たちが歓喜する写真などを投稿。「日本代表に関わってくれた全ての皆様ありがとうございました。大事な時にチームの力になれずに申し訳ありません。最高の闘いをしてくれた日本代表のみんなを誇りに思います」と記した。

日本は前半29分、佐野のゴールで先制。しかし、後半11分に同点弾を浴び、アディショナルタイムに決勝弾を許した。無念の逆転負け。ベンチで無情のホイッスルを聞いた久保の目には悔し涙が浮かんでいた。

久保は1次リーグ初戦のオランダ戦で左膝付近を負傷。試合後には車いすでスタジアムを後にしていた。チュニジア戦、スウェーデン戦は欠場し、ブラジル戦も出番がなかった。



（THE ANSWER編集部）