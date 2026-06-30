日本はブラジルに1-2で逆転負け

日本代表FW前田大然は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に先発出場。

試合は1-2で逆転負けを喫し、ベスト32で大会をさることになった。試合後、前田は自身の公式Xで「期待に応えられず、本当に申し訳ありません」と謝罪の言葉を投稿している。

日本は前半29分、MF佐野海舟がパスカットからドリブルで持ち運び、右足を振り抜いて見事な先制ゴールを奪った。しかし後半に入るとブラジルの猛攻を受け、同11分にMFカゼミーロのヘディング弾で同点に追いつかれる。その後もGK鈴木彩艶の好セーブなどで耐え忍んだものの、後半アディショナルタイムに痛恨の逆転ゴールを許し、王国の壁に阻まれる結果となった。

試合後、前田は「期待に応えられず、本当に申し訳ありません」と応援してくれた人々へ真っ先に謝罪の言葉を述べた。チームとして高い目標を掲げて挑んだ今大会だっただけに、一発勝負の決勝トーナメントで悔しい敗戦を喫し、無念さを滲ませた。

それでも、「ただ、カタールW杯からのこの3年半、選手、スタッフ、家族、そしてファン・サポーターの皆さんとともにここ積み上げてきたものは、僕の誇りです」と、チーム一丸となって歩んできた確かな日々に胸を張り、「本当にたくさんの応援、ありがとうございました」と、背中を押し続けてくれたファン・サポーターへの感謝の言葉を残した。（FOOTBALL ZONE編集部）