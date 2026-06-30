牛角、夏の「大焼肉祭り」開催 生ビール190円＆牛カルビ290円など全25品が“何皿何杯でも”特別価格に
レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、7月6日から8月6日までの平日限定で「夏の大焼肉祭り」を全国の牛角店舗（沖縄県を除く）で開催する。着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示することで利用可能。
【写真】こんな値段で食べられていいの…？夏の「大焼肉祭り」対象メニュー
人気商品『牛カルビ』290円（税込319円）、『牛ハラミ』390円（税込429円）をはじめ、全25品を何皿・何杯でも特別価格で提供。なお、『生ビール』は通常価格580円（税込638円）から67％OFFとなる190円（税込209円）で提供する。焼肉に欠かせない定番商品から、同店ならではの創作焼肉まで、焼肉時間を“まるごと”お得に楽しめる夏限定の大型キャンペーンとなっている。
また、定番の焼肉メニューだけでなく、同店ならではの創作焼肉もラインアップ。見た目のインパクトも楽しい『わたあめすき焼き豚カルビ』390円（税込429円）や、甘じょっぱい味わいが人気の『豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き』290円（税込319円）など、焼肉時間をさらに盛り上げる商品も特別価格となる。
さらに、肉付きでジューシーな『やげん軟骨（塩ダレ・黒胡椒ダレ）』390円（税込429円）や、『やみつき塩キャベツ』190円（税込209円）、『さっぱり鶏皮ポン酢』290円（税込319円）など、酒との相性が良いメニューもラインアップ。仕事帰りの一杯から家族・友人との食事まで、さまざまなシーンで利用できる。
■「夏の大焼肉祭り」おすすめメニュー
『ジューシーカルビ』特別価格290円（税込319円）
お馴染みの定番カルビ。薄切りでやわらかく、子どもでも食べやすい。ジューシーな脂でごはんとの相性も抜群。
『牛ハラミ（タレ／塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
程よい赤身と脂のバランスで、やわらかくてジューシー、味は定番の「タレ」または牛角秘伝の「塩ダレ」の2種類から選べる。
『黒毛和牛カルビ』通常価格880円（税込968円）→特別価格580円（税込638円）
A4等級以上の黒毛和牛を厳選。とろける口溶けの脂身と、しっとり上質な赤身が調和した、和牛ならではの濃厚で深みのあるおいしさ。
『わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）』特別価格390円（税込429円）
肉の上にこんもりと盛られた「わたあめ」の上からタレをかけると…わたあめが魔法のようにスッと溶けていく。卵に絡めて。
『豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
甘じょっぱい味わいがクセになる。はちみつでコーティングされた豚肉の脂の甘みと、ピリッとした黒胡椒のアクセントが絶妙。
『やげん軟骨（塩ダレ／黒胡椒塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに。骨の周りにほどよく付いた肉の旨みも楽しめるのも魅力。
■対象商品
【肉】
・『ジューシーカルビ』→特別価格290円（税込319円）
・『わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）』特別価格390円（税込429円）
・『黒毛和牛カルビ』通常価格880円（税込968円）→特別価格580円（税込638円）
・『黒毛和牛切り落とし』通常価格680円（税込748円）→特別価格480円（税込528円）
・『牛ハラミ（タレ／塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
・『やげん軟骨（塩ダレ／黒胡椒塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
・『とりもも（タレ／塩ダレ／味噌ダレ）』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・『豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
【サイド（おつまみ／スープ／麺）】
・『やみつき塩キャベツ』通常価格350円（税込385円）→特別価格190円（税込209円）
・『さっぱり鶏皮ポン酢』通常価格380円（税込418円）→特別価格290円（税込319円）
・『出汁薫るきのこ焼き』通常価格380円（税込418円）→特別価格290円（税込319円）
・『たまごスープ』通常価格430円（税込473円）→特別価格350円（税込385円）
・『牛角冷麺 レギュラー』通常価格780円（税込858円）→特別価格580円（税込638円）
【デザート】
・『牛角アイス（バニラ／抹茶）』通常価格290円（税込319円）→特別価格190円（税込209円）
【アルコールドリンク】
・『アサヒスーパードライ 中ジョッキ』通常価格580円（税込638円）→特別価格190円（税込209円）
・『ハイボール』通常価格550円（税込605円）→特別価格290円（税込319円）
・『牛角無糖レモンサワー』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・『牛角無糖グレフルサワー』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・『ハウスワイン グラス（赤／白）』通常価格530円（税込583円）→特別価格290円（税込319円）
【写真】こんな値段で食べられていいの…？夏の「大焼肉祭り」対象メニュー
人気商品『牛カルビ』290円（税込319円）、『牛ハラミ』390円（税込429円）をはじめ、全25品を何皿・何杯でも特別価格で提供。なお、『生ビール』は通常価格580円（税込638円）から67％OFFとなる190円（税込209円）で提供する。焼肉に欠かせない定番商品から、同店ならではの創作焼肉まで、焼肉時間を“まるごと”お得に楽しめる夏限定の大型キャンペーンとなっている。
さらに、肉付きでジューシーな『やげん軟骨（塩ダレ・黒胡椒ダレ）』390円（税込429円）や、『やみつき塩キャベツ』190円（税込209円）、『さっぱり鶏皮ポン酢』290円（税込319円）など、酒との相性が良いメニューもラインアップ。仕事帰りの一杯から家族・友人との食事まで、さまざまなシーンで利用できる。
■「夏の大焼肉祭り」おすすめメニュー
『ジューシーカルビ』特別価格290円（税込319円）
お馴染みの定番カルビ。薄切りでやわらかく、子どもでも食べやすい。ジューシーな脂でごはんとの相性も抜群。
『牛ハラミ（タレ／塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
程よい赤身と脂のバランスで、やわらかくてジューシー、味は定番の「タレ」または牛角秘伝の「塩ダレ」の2種類から選べる。
『黒毛和牛カルビ』通常価格880円（税込968円）→特別価格580円（税込638円）
A4等級以上の黒毛和牛を厳選。とろける口溶けの脂身と、しっとり上質な赤身が調和した、和牛ならではの濃厚で深みのあるおいしさ。
『わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）』特別価格390円（税込429円）
肉の上にこんもりと盛られた「わたあめ」の上からタレをかけると…わたあめが魔法のようにスッと溶けていく。卵に絡めて。
『豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
甘じょっぱい味わいがクセになる。はちみつでコーティングされた豚肉の脂の甘みと、ピリッとした黒胡椒のアクセントが絶妙。
『やげん軟骨（塩ダレ／黒胡椒塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに。骨の周りにほどよく付いた肉の旨みも楽しめるのも魅力。
■対象商品
【肉】
・『ジューシーカルビ』→特別価格290円（税込319円）
・『わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）』特別価格390円（税込429円）
・『黒毛和牛カルビ』通常価格880円（税込968円）→特別価格580円（税込638円）
・『黒毛和牛切り落とし』通常価格680円（税込748円）→特別価格480円（税込528円）
・『牛ハラミ（タレ／塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
・『やげん軟骨（塩ダレ／黒胡椒塩ダレ）』通常価格580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）
・『とりもも（タレ／塩ダレ／味噌ダレ）』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・『豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
【サイド（おつまみ／スープ／麺）】
・『やみつき塩キャベツ』通常価格350円（税込385円）→特別価格190円（税込209円）
・『さっぱり鶏皮ポン酢』通常価格380円（税込418円）→特別価格290円（税込319円）
・『出汁薫るきのこ焼き』通常価格380円（税込418円）→特別価格290円（税込319円）
・『たまごスープ』通常価格430円（税込473円）→特別価格350円（税込385円）
・『牛角冷麺 レギュラー』通常価格780円（税込858円）→特別価格580円（税込638円）
【デザート】
・『牛角アイス（バニラ／抹茶）』通常価格290円（税込319円）→特別価格190円（税込209円）
【アルコールドリンク】
・『アサヒスーパードライ 中ジョッキ』通常価格580円（税込638円）→特別価格190円（税込209円）
・『ハイボール』通常価格550円（税込605円）→特別価格290円（税込319円）
・『牛角無糖レモンサワー』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・『牛角無糖グレフルサワー』通常価格480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）
・『ハウスワイン グラス（赤／白）』通常価格530円（税込583円）→特別価格290円（税込319円）