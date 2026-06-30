お笑いタレントやす子（27）が、30日までに自身のXを更新。飲食店での出来事を明かした。

やす子は「初体験」と書き出し「お店に入ったら隣の方が気づいてくださり 私がバレないようにと筆談してくださりました！！」と、隣に座った客と筆談した内容を公開。はじめに「やす子さんですか？応援してます！」と書かれており、やす子はそれに応える形で「はいー！」と決めゼリフとサインを書いて渡した。

すると「こんなところにもいらっしゃるのですか。じゃまならこれでやめます」と、やす子を気遣いつつ会話が進んだ。やす子は「仕事の帰りに寄りました 初めてのお店です」と返答。隣の客は「私は日本酒が飲みたくて寄りました せっかくなので水茄子ひときれ食べますか？一人飲み同士で…」とやす子につまみをすすめ、やす子も「いただきます！」と応じていた。

やす子は「最後は普通にお話ししました！！こんなこと初めて！！（掲載許可お取りしました）」と喜んでいる様子。ファンからは「“じゃまならこれでやめます”って気遣いのできる素敵な方ですね！こんな方ばっかりだといいのにね」「やす子ちゃんと直筆で筆談して、水茄子までシェアできるなんて…ファンとしては最高すぎる」「ときめきますね」「とてもお気遣いのある、素敵な出来事でしたね」「なんて謙虚な方」「とても素敵な出会い 筆談なんてトキメキませんでしたか？ナスは美味しかったかな 謙虚な方とそれに応じるやす子さん最高！」と、さまざまなコメントが寄せられた。