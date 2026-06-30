日本の敗退後に、前キャプテン遠藤航がメッセージ！「最後まで戦ってくれたみんなに感謝」【W杯】
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップのラウンド32で、森保一監督が率いる日本代表がブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。
立ち上がりは主導権を握られる展開が続いたなか、29分に先制に成功する。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がドリブルで一気にゴール前まで持ち上がり、右足を一閃。グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
しかし後半、ブラジルの反撃に遭う。56分にカゼミーロのヘッド弾で同点に追いつかれる。その後は押し込まれる時間が長くなるも、粘り強い守備で対応。しかし90＋６分にガブリエウ・マルチネッリに勝ち越し弾を奪われ１−２で敗れた。
この試合後、怪我のため大会前にチームを離脱した遠藤航が自身のXを更新。次のようにメッセージを綴った。
「最後まで戦ってくれたみんなに感謝。そして今大会の日本代表チームと一緒に戦ってくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました」
チームを離れても、前キャプテンの心は仲間とともにあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
立ち上がりは主導権を握られる展開が続いたなか、29分に先制に成功する。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がドリブルで一気にゴール前まで持ち上がり、右足を一閃。グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
この試合後、怪我のため大会前にチームを離脱した遠藤航が自身のXを更新。次のようにメッセージを綴った。
「最後まで戦ってくれたみんなに感謝。そして今大会の日本代表チームと一緒に戦ってくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました」
チームを離れても、前キャプテンの心は仲間とともにあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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