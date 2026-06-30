「この上なく嬉しい」95分に森保Jから決勝弾、ブラジルFWが大喜び「日本は守備を非常に上手く固めていたが…」【W杯】
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、日本代表はブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−２で接戦を落とし、ベスト16進出を逃した。
森保ジャパンは29分に佐野海舟（マインツ）がカウンターを仕留め、先制点をゲット。１−０で折り返したものの、56分にカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）に同点弾を浴びると、延長戦突入間近だった90＋５分にガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル）に勝ち越し点を浴び、痛恨の逆転負けを喫した。
日本が涙を流す一方、ブラジルは歓喜した。英公共放送『BBC』によれば、マルチネッリは試合後のインタビューでこう語った。
「僕らは試合を通して戦い続けた。ボール保持を維持したかったんだ。いずれゴールに近付けると分かっていた。日本は守備を非常に上手く固めていたが、僕らは良い仕事をして、試合をしっかりとコントロールし、決勝点に繋がるチャンスを作り出した」
直近のシーズンでアーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ制覇に貢献した25歳FWは、喜びを噛みしめた。
「この勝利は本当に大きな意味を持っている。家族全員が観戦してくれていたし、故郷の友人、ファンが祝ってくれている。この上なく嬉しいよ。本当に誇りに思う。この勝利は、僕らが前進するための自信を与えてくれる。地に足をつけていけば、良いことが起こるはずだ」
日本を撃破したブラジルは、７月５日に行なわれるラウンド16で、ノルウェー対コートジボワールの勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
森保ジャパンは29分に佐野海舟（マインツ）がカウンターを仕留め、先制点をゲット。１−０で折り返したものの、56分にカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）に同点弾を浴びると、延長戦突入間近だった90＋５分にガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル）に勝ち越し点を浴び、痛恨の逆転負けを喫した。
「僕らは試合を通して戦い続けた。ボール保持を維持したかったんだ。いずれゴールに近付けると分かっていた。日本は守備を非常に上手く固めていたが、僕らは良い仕事をして、試合をしっかりとコントロールし、決勝点に繋がるチャンスを作り出した」
直近のシーズンでアーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ制覇に貢献した25歳FWは、喜びを噛みしめた。
「この勝利は本当に大きな意味を持っている。家族全員が観戦してくれていたし、故郷の友人、ファンが祝ってくれている。この上なく嬉しいよ。本当に誇りに思う。この勝利は、僕らが前進するための自信を与えてくれる。地に足をつけていけば、良いことが起こるはずだ」
日本を撃破したブラジルは、７月５日に行なわれるラウンド16で、ノルウェー対コートジボワールの勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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