サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場した。

日本時間午前2時のキックオフを前に、同1時10分から始まったNHK BSの中継。開始直後、本田は「懸念材料になりそう、サポーターのバランスの悪さは。8：2でブラジルじゃないすかね」と、会場の雰囲気を伝えた。

ブラジルのフィールドプレーヤーが入ってきた時は大歓声。「おぉ、うるせー。歓声が凄まじいです」と口にしていた。

本田は1次リーグ初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などで話題となった。3戦目のスウェーデン戦はNHKで解説。日本のことを「ウチ」と表現したほか、負傷した相手選手を見て「肉離った（にくばなった）？」と独特のワードを口にしていた。



（THE ANSWER編集部）