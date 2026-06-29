「スウェーデン戦の観客席で、ひときわ目を引く女性がいるなと思うと、泉里香さん（37）でした。夫である谷口彰吾選手（34）の名前がプリントされたユニフォームを着ていましたね。谷口選手は試合に途中出場し、見事なパフォーマンスを見せていました」（スウェーデン戦を観戦した日本人）

6月30日の未明にサッカー王国・ブラジルとFIFAワールドカップ2026年北中米大会のベスト16を懸けて激突するサッカー日本代表。

世界の舞台で躍進するサムライブルーのパートナーの傾向に変化があるようだーー。

「10年の交際を経て結婚した谷口選手だけでなく、長友佑都選手（39）の妻もタレントの平愛梨さん（41）です。

これまでも、三浦知良さん（59）と設楽りさ子さん（58）、長谷部誠さん（42）と佐藤ありささん（37）、柴崎岳さん（34）と真野恵里菜さん（35）など、サッカー日本代表と有名タレントの夫婦は多かったです。

ただ近年では、堂安律選手（28）の妻である明松美玖さん（29）、上田綺世選手（27）の妻である由布菜月さん（28）など、 インフルエンサーと結婚する事例が増えています」（サッカー関係者）

なぜサッカー日本代表とインフルエンサーのカップルなのだろうかーー。背景について、芸能関係者は続ける。

「まずSNSの発展とともにインフルエンサーの存在感が増してきたことが大きいでしょう。

また自身の日常やファッション、美容、など私生活を発信するインフルエンサーは、SNSでファンとつながっており、タレントと違ってマスメディアに頼る必要がありません。拠点が日本でなくても活動を続けられるため、海外移籍にもついて行きやすいのです。

明松さんと由布さんは自身のInstagramでそれぞれの夫とのツーショットを公開していますが、夫との生活もコンテンツになります。

この流れは、サッカー界以外でもあり、プロ野球・小園海斗選手（26）の妻はインフルエンサーの渡辺リサさん（24）。プロバレーボール・高橋藍選手（24）も2025年10月にインフルエンサーのuka.さん（27）との交際報道がありました」

今後も、アスリートとインフルエンサーの夫婦が増えていくことだろうーー。