週明け２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４６．６４ポイント（１．１６％）高の４０７３．９０ポイントと反発している。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中央銀行の中国人民銀行は２９日、翌日物リバースレポを通じたオペ取引で３０００億人民元を市場に供給した。金利は公表されなかったが、事情に詳しい関係者によると１．２５％に設定されたもようで市場予想を下回っている。市場関係者からは実質的な利下げとの声も聞かれた。足もとでは、中国景気の先行き不安がくすぶっている。指数は安くスタートしたが、程なくプラスに転じ、徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、医薬が高い。江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が８．８％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が７．２％、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が７．１％、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が７．０％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）と昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）がそろって６．８％ずつ上昇した。中国の医療保険制度が拡充されるとの期待が高まっている。国家医療保障局は２９日、国家医療保険（公的保険）リストの予備審査に５５７品目が通過し、商業健康保険の革新的医薬品リストに５４品目が通過したと発表した。

半導体株も急伸。半導体材料の有研新材（６００２０６／ＳＨ）とフラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）がそろって９．１％高、半導体ウエハー中国大手の杭州立昂微電子（６０５３５８／ＳＨ）が４．７％高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が４．４％高、半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が３．９％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が１３．１％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は４．６％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

消費株も物色される。機能性飲料の東鵬飲料（６０５４９９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、冷凍食品の安井食品集団（６０３３４５／ＳＨ）が３．８％高、家電の海爾智家（６００６９０／ＳＨ）が３．６％高、化粧品の上海家化聯合（６００３１５／ＳＨ）が３．５％高、食品の仏山市海天調味食品（６０３２８８／ＳＨ）が３．３％高、酒造の貴州茅台酒（６００５１９／ＳＨ）と雑貨卸売の浙江中国小商品城集団（６００４１５／ＳＨ）がそろって２．３％高で引けた。金融株、自動車株、公益株、エネルギー株なども買われている。

半面、空運株は安い。中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）と中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）がそろって２．５％、中国南方航空（６０００２９／ＳＨ）が２．０％、吉祥航空（６０３８８５／ＳＨ）が１．０％ずつ下落した。不動産株、軍需産業株、通信株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．８８ポイント（０．３３％）高の２６９．００ポイント、深センＢ株指数が３．８２ポイント（０．３４％）高の１１１６．６３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）