連続ドラマとしては28年ぶりの復活が話題となっている、俳優の反町隆史主演のドラマ『GTO』（フジテレビ系）が、7月20日の放送を前に、“衝撃展開” が告知され、話題を集めている。

6月20日、公式SNSで、冬月あずさ役を演じる女優・松嶋菜々子の出演が発表されたためだ。

「1998年版『GTO』では、鬼塚英吉役を反町隆史さん、冬月あずさ役を松嶋菜々子さんが演じました。ドラマで恋愛関係へと発展していく関係なのですが、現実の世界でも共演をきっかけに交際をスタートさせ、2001年に結婚しています。

今回公開されたビジュアルでは、CA（キャビンアテンダント）姿の松嶋さんの胸元のネームプレートに『鬼塚』の文字が刻まれており、これがドラマの世界でも夫婦となったのかとファンの注目を集めています」（スポーツ紙記者）

X上では歓喜の声のほか、“ネタバレ演出” へのツッコミも相次いでいる。

《ネームプレートと役名が違いますやん》

《前回は冬月だったけど、今回は鬼塚になってる》

《あずさ鬼塚になっとるやんけ！！！うおー！》

さらに、公式サイトでは「放送開始4分で衝撃展開」という一文も発表されており、こちらもファンの関心を高めている。

「鬼塚姓になっていることがわかった以上、『その4分間で何が描かれるのか』という考察が活発になっているのです。SNSでは《結婚式かな？》《まさか離婚》《別居婚スタート》といったさまざまな憶測が飛び交い、名札に刻まれたたった2文字が放送前に最大の話題になっています。

2024年放送の『GTOリバイバル』でも、冬月がキャビンアテンダントとして働いていることが明らかになり、番組終盤での “夫婦共演” が目を引きました。ただ、ドラマとしては28年ぶりの復活となり、さらに注目度を高めた形です」（芸能ジャーナリスト）

まさか “鬼塚” の2文字がここまで話題をさらうとは、制作陣も驚いたに違いない。

「今回のビジュアルだけでここまで話題になった時点で、制作側の狙いは成功したようです。一方で『放送開始4分で衝撃展開』という予告への期待値も一気に高まりました。

松嶋さんが作品全体を通して出演するのか、それともサラリと出演して終わりなのかも気になるところです。ファンの予想を上回る予想外の方向へ物語が動くのか。初回放送は、大きな注目を集めることになりそうです」（同）

制作陣が予告する “放送開始4分の衝撃” がどれほどインパクトあるものなのか、大いに期待したい。