「ウマ娘」新CM公開

中央競馬の武豊騎手とクリストフ・ルメール騎手が、体当たり演技に挑んだ。人気PC＆スマホゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の新CMが29日に公開され、2人の姿が話題に。さらに武豊の勝負服にもファンの大きな注目が集まり、X上を席巻した。

舞台はラーメン屋。ラーメンをすする武豊に続き、様々な衣装をまとった武豊のダンスが流れる。バックミュージックを歌っているのはルメールだ。

Xのウマ娘プロジェクト公式アカウントが29日に更新され、「新育成シナリオ『らっしゃい！トレセン軒！ 〜恩返し、始めました〜』のCMを公開！」として15秒の動画を投稿。武豊が着ていた様々な衣装の中に、キーファーズの勝負服もあった。

キーファーズは、武豊とともにG1通算5勝を挙げた名馬ドウデュースを所有したことで有名。Xで「キーファーズの勝負服」がトレンド入りするなど、ファンからは様々な声が上がっている。

「勝負服でドウデュース確定演出されてるの激アツ過ぎる！」

「武豊キーファーズの勝負服があまりにもドウデュース匂わせ過ぎる」

「これは…くるのかドウデュース…！！」

「シレッとキーファーズ豊がいるからドウデュース実装されるな」

「まじ武豊をなんだと思ってるんだ？ノリノリでやってる武豊もなんなんだ？」

「今回武豊とルメールのCM無いかと思ったらとんでもないの来たな…」

中央競馬も上半期が終了。武豊は安田記念、宝塚記念を制して2週連続G1制覇を達成し、ルメールも春G1で3勝とさすがの存在感を見せている。



（THE ANSWER編集部）