YouTubeチャンネル「ネット回線ベスト」が、「緊急！楽天モバイル新規申し込みなら「マジ得」一択【不定期開催】間違えると大損の細かい注意点を徹底解説」を公開した。動画では、楽天モバイルと楽天カードの共同キャンペーン「楽天マジ得フェスティバル」の概要と、申し込み方法によって得する人と損する人がはっきりと分かれるという注意点を解説している。



動画の冒頭でネット回線ベストは、「状況によっては申し込み方を間違えるだけで、本来もらえたポイントを丸ごと損します」と警鐘を鳴らす。「マジ得フェスティバル」は、楽天モバイルの初めての申し込みで20,000ポイント、楽天カードの同時申し込みで最大10,000ポイント、合計で最大30,000ポイントが獲得できる非常に手厚いキャンペーンだ。しかし、誰でもこのキャンペーンが最適とは限らないという。



自身にとって一番お得なキャンペーンを選ぶため、対象者を3つのパターンに分類して解説。楽天モバイルの利用が初めての人は、迷わず「マジ得フェスティバル」を活用すべきだが、過去に契約歴がある「出戻り」や2回線目の人、そしてどうしても楽天カードを作りたくない人はマジ得の対象外、または0ポイントになってしまう。そのため、こうしたケースでは最大14,000ポイントが付与される「三木谷キャンペーン」を利用するのが正解だと断言した。



さらに、ポイントを確実にもらうための5つの注意点を詳細に説明した。特に陥りやすい罠として、ポイントは一括付与ではなく、5ヶ月間にわたって分割で付与される仕組みを挙げている。「20,000円もらえると思い込んで早く解約してしまうのが一番もったいないパターン」と指摘し、満額を受け取るには7～8ヶ月間契約を維持する必要があると語った。また、「Rakuten Link」アプリから10秒以上の通話を行うことも必須条件であり、これを忘れると20,000ポイントが消滅してしまうと念を押している。



最後に、特設ページ以外から申し込んだり、途中でクーポンが外れてしまったりすると1ポイントももらえなくなる「申し込み導線の事故」を防ぐための具体的な手順を伝授。魅力的な大型キャンペーンだからこそ、細かな適用条件や落とし穴を正しく理解し、確実に取りこぼしなくポイントを獲得するための重要な知識が網羅された動画となっている。



リンクをコピーする