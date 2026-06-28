パドレス戦は6回5安打2失点の好投で今季8勝目

【MLB】ドジャース 15ー3 パドレス（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に先発登板し、6回5安打2失点の好投で今季8勝目を挙げた。今季12度目のクオリティスタート（QS）を達成し、両リーグトップタイに並んだ。安定感抜群の投球を続ける右腕に対し、米データ会社は歴史的な偉業を紹介している。

初回と2回を3者凡退に抑える完璧な立ち上がり。4回まで無失点に抑えたが、1点リードの5回にシーツに同点弾を浴びた。味方の大量得点後に2点目を失ったが、6回を2失点にまとめて勝利投手になった。

この日の投球により、山本は敵地での先発登板において凄まじい記録を打ち立てた。米データ会社「オプタ・スタッツ」は自社のX（旧ツイッター）を更新。「1913年に自責点が両リーグで公式記録となって以降、敵地での12試合連続先発登板で、そのすべてでQSを達成し、なおかつ被安打を46本以下に抑え込んだ投手は、メジャー史上わずか2人だけ」と綴った。

「ヨシノブ・ヤマモト（直近のロード12先発） ジェイク・アリエッタ（2015〜2016年）」とし、山本が2015年にサイ・ヤング賞を獲得したアリエタ以来の偉業を成し遂げたという。（Full-Count編集部）