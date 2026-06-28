経産省主催・IVS2026オフィシャルサイドイベントを開催 / かつや「海鮮三種とロースの醬油カツ」【まとめ記事】
テクノロジー分野における高度インド人材に特化したHRプラットフォーム「Talendy」を展開するTech Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：西山 直隆、以下「Tech Japan」）は、参画する経済産業省「Global South - Japan Tech Talent Internship」プログラムの事務局として、一般社団法人 日本CTO協会（以下「日本CTO協会」）の協力のもと、スタートアップカンファレンス「IVS2026」のオフィシャルサイドイベントを2026年7月1日（水）に京都で開催する。
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」を2026年6月26日(金)より期間限定で販売を開始する。
■経産省主催・IVS2026オフィシャルサイドイベントを開催。「CTOが語る、これからのグローバルエンジニアチームの作り方〜グローバル人材の活用で切り拓く、AI時代の開発組織戦略」
テクノロジー分野における高度インド人材に特化したHRプラットフォーム「Talendy」を展開するTech Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：西山 直隆、以下「Tech Japan」）は、参画する経済産業省「Global South - Japan Tech Talent Internship」プログラムの事務局として、一般社団法人 日本CTO協会（以下「日本CTO協会」）の協力のもと、スタートアップカンファレンス「IVS2026」のオフィシャルサイドイベントを2026年7月1日（水）に京都で開催する。
■机上を広く使える！高さや位置を自由に調整できる、壁掛け式モニターアーム2種
サンワサプライ株式会社は、デスク上やモニター下の空間をすっきりさせてスペースを広く使える壁掛け式モニターアーム「CR-LAW118BK（2関節）」「CR-LAW119BK（3関節）」を発売した。本製品を使用することで、モニターを壁面へ設置でき、デスクスペースを広く有効活用できる。メカニカルスプリングを内蔵し、軽い力でスムーズな高さ調整が行えるほか、配線をすっきりまとめるケーブルホルダーも装備。オフィスや店舗、家庭など幅広い空間の省スペース化をスマートに実現する。
■海鮮も肉も。どちらも主役の欲張り丼！かつや「海鮮三種とロースの醬油カツ」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」を2026年6月26日(金)より期間限定で販売を開始する。
■スマホを置くだけ1秒で簡単固定！車載スマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スマートフォンを上から置くだけで重力式アームが自然に閉じ、片手で簡単に固定できる車載スマホホルダーを発売した。スマートフォンを上から置くだけで、自重に合わせて左右のアームが自然に閉じる重力式ホルダー。面倒なボタン操作や電源は不要。車に乗ったら片手でサッと置くだけで固定できるため、毎日の運転前の小さな手間を減らし、スムーズに出発できる。
■GREEN×EXPO 2027、日比谷花壇グループ「サステナブル×五感体験型」のグリーンショップ＆カフェを出店内定
株式会社日比谷花壇は、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」において、一般営業出店施設「グリーンショップ」の出店事業者として内定した。本博覧会において、来場者が花や植物を直接購入できるグリーンショップの出店形態は、日比谷花壇グループが唯一だ。来場者が来園時にも退園時にも立ち寄ることができるメインゲート近接エリアに位置し、植物販売とカフェを融合した体験型の複合空間を展開する。「五感繚乱（ごかんりょうらん）・持ち帰れる明日の風景」をコンセプトに、すべての人へ花とみどりのある持続可能な未来を提案する。
■IVS2026 公式サイト
■IVS2026 特設サイト - ITライフハック
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サンワサプライ株式会社は、デスク上やモニター下の空間をすっきりさせてスペースを広く使える壁掛け式モニターアーム「CR-LAW118BK（2関節）」「CR-LAW119BK（3関節）」を発売した。本製品を使用することで、モニターを壁面へ設置でき、デスクスペースを広く有効活用できる。メカニカルスプリングを内蔵し、軽い力でスムーズな高さ調整が行えるほか、配線をすっきりまとめるケーブルホルダーも装備。オフィスや店舗、家庭など幅広い空間の省スペース化をスマートに実現する。
■海鮮も肉も。どちらも主役の欲張り丼！かつや「海鮮三種とロースの醬油カツ」
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■スマホを置くだけ1秒で簡単固定！車載スマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スマートフォンを上から置くだけで重力式アームが自然に閉じ、片手で簡単に固定できる車載スマホホルダーを発売した。スマートフォンを上から置くだけで、自重に合わせて左右のアームが自然に閉じる重力式ホルダー。面倒なボタン操作や電源は不要。車に乗ったら片手でサッと置くだけで固定できるため、毎日の運転前の小さな手間を減らし、スムーズに出発できる。
■GREEN×EXPO 2027、日比谷花壇グループ「サステナブル×五感体験型」のグリーンショップ＆カフェを出店内定
株式会社日比谷花壇は、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」において、一般営業出店施設「グリーンショップ」の出店事業者として内定した。本博覧会において、来場者が花や植物を直接購入できるグリーンショップの出店形態は、日比谷花壇グループが唯一だ。来場者が来園時にも退園時にも立ち寄ることができるメインゲート近接エリアに位置し、植物販売とカフェを融合した体験型の複合空間を展開する。「五感繚乱（ごかんりょうらん）・持ち帰れる明日の風景」をコンセプトに、すべての人へ花とみどりのある持続可能な未来を提案する。
■IVS2026 公式サイト
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