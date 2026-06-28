「サンリオフェス2026 in みなとみらい」が「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表が行われました。「ポムポムプリン」が2年連続・通算5度目の１位に輝きました。



【写真を見る】【サンリオキャラクター大賞連覇】ポムポムプリンが連覇 今年も3大犬瓩TOP３に輝く「あひるのペックル」が6位で大躍進





総得票数は過去最多の7064万7379票。第1位に輝いたのは700万票以上を集めた「ポムポムプリン」。30周年のアニバーサリーイヤーに2年連続、通算5度目の1位の栄光に輝きました。







1位になったポムポムプリンは「わぁ〜い。ぼく、本当に１位なの？やった〜！」と喜ぶと、「みんな、沢山エールを送ってくれたんだね。本当にありがとう。みんな、大好き！僕からもみんなにたっくさんエールを送るからこれからもよろしくね」と感謝を伝えました。







初回速報で1位だった「シナモロール」は2位、3位に「ポチャッコ」と昨年と同じ順位にランクイン。今年もサンリオの3大犬キャラクターたち瓩TOP３を独占しました。







シナモロールは「たくさんの応援、本当にありがとう。キミからのエールとっても嬉しいな。ぼくからのエールもキミにいっぱい届けるからね。フレーフレー頑張れー」、ポチャッコは「3位だ！みんな、たくさん、エールを送ってくれて本当にありがとう。ぼくもみんなにエールを届けられるようにも〜っと頑張るね！これからも、なかよくしてね」と喜びました。







また、4位に「クロミ」、5位に「ハローキティ」と長年にわたり世界中から愛されるキャラクターが今年も支持を集める中、6位に輝いたのは「あひるのペックル」。昨年、31年ぶりにTOP10入りを果たしましたが、勢いのまま6位となり昨年から、大きく順位を伸ばしました。さらに、「マイスウィートピアノ」は昨年の18位から第13位と順位を上げ、TOP20内で最大のランクアップを記録しました。





【TOP20順位】

1位 ポムポムプリン

2位 シナモロール

3位 ポチャッコ

4位 クロミ

5位 ハローキティ

6位 あひるのペックル

7位 マイメロディ

8位 タキシードサム

9位 ハンギョドン

10位 リトルツインスターズ

11位 バッドばつ丸

12位 こぎみゅん

13位 マイスウィートピアノ

14位 けろけろけろっぴ

15位 はなまるおばけ

16位 ウィッシュミーメル

17位 ウサハナ

18位 がおぱわるぅ

19位 コロコロクリリン

20位 ぐでたま

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