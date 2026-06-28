鉄道の世界観のホテル「R Hotel Nagoya Station」が開業へ / 一番“美味しい日搾り”ゼリー、誕生【まとめ記事】
フロント・ラウンジ
株式会社R Hotels & Resorts Managementは、グループの運営する新ホテル「R Hotel Nagoya Station」を2026年8月に開業予定だ。新幹線・JR在来線・名鉄・近鉄・地下鉄が集まり、将来的にはリニア中央新幹線の発着駅ともなる名古屋駅エリア。都市の喧騒から少し距離を置き、「静かに滞在できる場所」を目指したホテルだ。
株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を、2026年6月10日（水）より販売する。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開する。※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023
■3Dゾーンランバーサポートを採用！欲しい機能をすべて取り入れたメッシュチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3Dゾーンランバーサポートと5Dアームレストを搭載し、体格や姿勢に合わせて細かく調整できる快適な高機能メッシュチェア「150-SNCM76BK」を発売した。長時間のデスクワークで気になる腰への負担。本製品は前後3段階で調整できる3Dゾーンランバーサポートを搭載し、腰まわりをしっかりとホールドする。体格や座り方に合わせて最適な位置へ調整できるため、自然な姿勢を維持しやすく、仕事や勉強に集中しやすい快適な座り心地を実現する。
■夜行列車の客室に泊まる感覚！鉄道の世界観のホテル「R Hotel Nagoya Station」が開業へ
株式会社R Hotels & Resorts Managementは、グループの運営する新ホテル「R Hotel Nagoya Station」を2026年8月に開業予定だ。新幹線・JR在来線・名鉄・近鉄・地下鉄が集まり、将来的にはリニア中央新幹線の発着駅ともなる名古屋駅エリア。都市の喧騒から少し距離を置き、「静かに滞在できる場所」を目指したホテルだ。
■世界No.1のパティシエ※を輩出したアンリ・シャルパンティエの結論！一番“美味しい日搾り”ゼリー、誕生
株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を、2026年6月10日（水）より販売する。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開する。※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023
■GREEN×EXPO 2027、カフェやレストランなど、会場を彩るこだわりのラインナップが内定
GREEN×EXPO協会は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の営業出店者として、現時点の内定者を公表した。各店舗の詳細（店舗コンセプトや提供メニュー等）につきましては、順次公開する。また、会場内パーソナルモビリティ営業出店の出店者として1件の内定者と会場内モビリティ営業出店の出店者としてすでに公表している2件の内定者に加え、1件の内定者を追加公表した。
■超豪華ゲスト8名が集結！オフィシャルサイドイベント「新規事業しくじりBAR vol.9」
株式会社カスタメディアは、2026年7月1日(水)18:30から、TKP京都四条カンファレンスセンターにて新規事業しくじりBAR Vol.9 IVS大交流会2026をIVS2026のオフィシャルサイドイベントととして開催する。本イベントは、昨年開催時に累計200名以上が参加し、会場に入りきれないほどの熱気で入場制限を記録した伝説のサイドイベントの第2弾（通算9回目）となる。今年はコンテンツ・登壇者ともにさらにパワーアップし、新規事業やスタートアップの現場で役立つ「リアルな失敗から学ぶ知見」と「質の高いネットワーキング」の場を提供する。
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・10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
・クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
・爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
株式会社R Hotels & Resorts Managementは、グループの運営する新ホテル「R Hotel Nagoya Station」を2026年8月に開業予定だ。新幹線・JR在来線・名鉄・近鉄・地下鉄が集まり、将来的にはリニア中央新幹線の発着駅ともなる名古屋駅エリア。都市の喧騒から少し距離を置き、「静かに滞在できる場所」を目指したホテルだ。
株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を、2026年6月10日（水）より販売する。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開する。※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3Dゾーンランバーサポートと5Dアームレストを搭載し、体格や姿勢に合わせて細かく調整できる快適な高機能メッシュチェア「150-SNCM76BK」を発売した。長時間のデスクワークで気になる腰への負担。本製品は前後3段階で調整できる3Dゾーンランバーサポートを搭載し、腰まわりをしっかりとホールドする。体格や座り方に合わせて最適な位置へ調整できるため、自然な姿勢を維持しやすく、仕事や勉強に集中しやすい快適な座り心地を実現する。
■夜行列車の客室に泊まる感覚！鉄道の世界観のホテル「R Hotel Nagoya Station」が開業へ
株式会社R Hotels & Resorts Managementは、グループの運営する新ホテル「R Hotel Nagoya Station」を2026年8月に開業予定だ。新幹線・JR在来線・名鉄・近鉄・地下鉄が集まり、将来的にはリニア中央新幹線の発着駅ともなる名古屋駅エリア。都市の喧騒から少し距離を置き、「静かに滞在できる場所」を目指したホテルだ。
■世界No.1のパティシエ※を輩出したアンリ・シャルパンティエの結論！一番“美味しい日搾り”ゼリー、誕生
株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を、2026年6月10日（水）より販売する。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開する。※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023
■GREEN×EXPO 2027、カフェやレストランなど、会場を彩るこだわりのラインナップが内定
GREEN×EXPO協会は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の営業出店者として、現時点の内定者を公表した。各店舗の詳細（店舗コンセプトや提供メニュー等）につきましては、順次公開する。また、会場内パーソナルモビリティ営業出店の出店者として1件の内定者と会場内モビリティ営業出店の出店者としてすでに公表している2件の内定者に加え、1件の内定者を追加公表した。
■超豪華ゲスト8名が集結！オフィシャルサイドイベント「新規事業しくじりBAR vol.9」
株式会社カスタメディアは、2026年7月1日(水)18:30から、TKP京都四条カンファレンスセンターにて新規事業しくじりBAR Vol.9 IVS大交流会2026をIVS2026のオフィシャルサイドイベントととして開催する。本イベントは、昨年開催時に累計200名以上が参加し、会場に入りきれないほどの熱気で入場制限を記録した伝説のサイドイベントの第2弾（通算9回目）となる。今年はコンテンツ・登壇者ともにさらにパワーアップし、新規事業やスタートアップの現場で役立つ「リアルな失敗から学ぶ知見」と「質の高いネットワーキング」の場を提供する。
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