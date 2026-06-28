開催：2026.6.28

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が28日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとマリナーズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。

4回裏、5番 カリル・ワトソン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-0 SEA、6番 クーパー・イングル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-0 SEA

5回裏、3番 ブラヤン・ロッキオ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-0 SEA

8回表、4番 ランディ・アロザレーナ 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでマリナーズ得点 CLE 4-3 SEA

試合は4対3でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで4勝6敗0S。負け投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで6勝5敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝1敗25Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 10:54:14 更新