SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。意外な友達を明かし、驚かせる場面があった。

番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストとともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅で、横山は「ちょっと今、専門店に興味がありまして」と告白。「みそ専門店みたいなの行ったんですよ。そしたらみそ、めっちゃ楽しかったから。次は塩も行ってみたいなと思って」と塩専門店へ行くことに。

山里は「何でまた塩の専門店？」と聞くと、横山は「やっぱり調味料として欠かせないじゃないですか。塩もいろんな種類出てると思うんですよ。塩専門店行ったらどんな塩置いてんねんやろ、みたいに気になって」と説明した。

さらに、山里が「料理はするの？」と聞くと、「しないです」とまさかの即答。山里が「する人の流れよ」とツッコむと、横山は「音楽仲間の仲が良いおじさんがいるんですけど、そのおじさんが料理を作ってくれるんですよ」と明かした。

山里は「へぇ〜！」と驚く中、横山は「それこそ楽器練習を一緒にやって、その後に僕の家でご飯食べるみたいな流れがあって」とした。